Додон о деле "о кульке": Наберитесь терпения, я сделаю заявления, это будет интересно
Лидер ПСРМ Игорь Додон заявил журналистам перед парламентской сессией 11 июня, что он сделает подробные заявления по делу «о кульке».
Он уточнил, что сделает это через несколько недель или даже месяцев, в зависимости от развития судебного процесса, передает tvrmoldova.md
На вопрос журналистов о готовности к решению судей Додон ответил, что он привык к этому процессу, который длится уже несколько лет.
«Мы всегда готовы. Мы занимаемся этим уже четыре года», — сказал бывший глава государства.
Игорь Додон подчеркнул, что он также сделает подробные и «интересные» заявления.
«Наберитесь терпения, потому что, я думаю, через несколько недель, дней, месяцев, я не знаю, посмотрим, как все пойдет. Я также дам показания. После того как будут заслушаны все свидетели, я сделаю заявления, и, поверьте, они будут очень подробными и очень интересными для всех», — сказал Додон.
Лидер ПСРМ заявил, что он также раскроет действия нынешнего правительства в тот период.
«Я раскрою многое, в том числе и то, что делало нынешнее правительство в то время. Поверьте, это будет интересно», — добавил он.