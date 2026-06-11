Додон о деле "о кульке": Наберитесь терпения, я сделаю заявления, это будет интересно.

Он уточнил, что сделает это через несколько недель или даже месяцев, в зависимости от развития судебного процесса, передает tvrmoldova.md

На вопрос журналистов о готовности к решению судей Додон ответил, что он привык к этому процессу, который длится уже несколько лет.

«Мы всегда готовы. Мы занимаемся этим уже четыре года», — сказал бывший глава государства.

Игорь Додон подчеркнул, что он также сделает подробные и «интересные» заявления.

«Наберитесь терпения, потому что, я думаю, через несколько недель, дней, месяцев, я не знаю, посмотрим, как все пойдет. Я также дам показания. После того как будут заслушаны все свидетели, я сделаю заявления, и, поверьте, они будут очень подробными и очень интересными для всех», — сказал Додон.

Лидер ПСРМ заявил, что он также раскроет действия нынешнего правительства в тот период.

«Я раскрою многое, в том числе и то, что делало нынешнее правительство в то время. Поверьте, это будет интересно», — добавил он.