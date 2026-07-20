Число заявлений в лицеи Кишинева значительно превысило количество мест.

На 2026–2027 учебный год для поступления выделено 5 822 места, однако уже подано почти 8 тысяч заявлений.

«На платформе зарегистрировано и обработано 7 976 заявлений, еще 337 заявлений были отозваны», — сообщила представитель Главного управления образования, молодежи и спорта (ГУОМС) Даниела Мункэ-Афтени в ходе сегодняшнего оперативного заседания служб мэрии Кишинева, передает noi.md со ссылкой на moldova1.md

Количество мест в лицеях Кишинева увеличилось по сравнению с предыдущими годами. На нынешнюю приемную кампанию муниципальные власти утвердили 233 класса на 5 822 места, тогда как в 2024 году было доступно 216 классов и 5 400 мест.

Первый этап приема проходит с 13 июля по 1 августа 2026 года. Заявления в государственные учебные заведения можно подать онлайн через платформу в соответствии с утвержденным графиком.

«27 июля будут объявлены результаты конкурса первого этапа приема. Учащиеся, которым не удалось поступить в выбранное учебное заведение, смогут подать документы на втором этапе. Он пройдет с 3 по 14 августа: с 3 по 6 августа будет осуществляться прием заявлений на той же платформе, а 10 августа будут опубликованы результаты второго этапа конкурса», — уточнила представитель ГУОМС.

При заполнении онлайн-заявления кандидаты должны приложить свидетельство об окончании гимназического образования, а также удостоверение личности или свидетельство о рождении учащегося. Каждый кандидат может выбрать не более трех лицеев, расположив их в порядке предпочтения.

Зачисление будет осуществляться на конкурсной основе с учетом среднего балла учащегося и количества свободных мест в выбранном учебном заведении.

В этом году в приемной кампании участвуют 99 учебных заведений муниципия Кишинев, из которых 84 являются государственными лицеями, а 15 — частными учебными заведениями.

Согласно данным Министерства образования и исследований, в 2025–2026 учебном году в лицеи Республики Молдова были зачислены 13 438 учащихся, что составило 53,86% от общего числа выпускников гимназий. Большинство поступивших — 6 879 человек, или 51,19% от общего числа зачисленных, — выбрали гуманитарный профиль.

Еще 4 079 учащихся, или 30,35%, поступили на реальный профиль.

Общий профиль выбрали 1 842 учащихся (13,7%), спортивный — 300, профиль искусств — 200.

В двуязычные классы были зачислены 135 учащихся, а теологический профиль выбрали лишь три человека.