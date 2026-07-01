Додон: Нынешнее повышение тарифа на газ не будет последним.

Лидер ПСРМ Игорь Додон считает, что нынешнее повышение тарифа на газ будет не последним, и обвиняет власти в отсутствии решений для снижения цены.

По его словам, санкции и обязательства перед Европейским союзом не позволяют властям вести переговоры с Российской Федерацией о закупке газа. Додон считает, что изменить ситуацию могут только «досрочные парламентские выборы», пишет unimedia.info

По словам Додона, около 60–66% конечного тарифа составляет закупочная цена газа, а остальные 30–35% приходятся на транспортировку, распределение, налоги и другие расходы.

«Нужно было проснуться весной, когда газ стоил 350, и тогда закупить его заранее по форвардным или фьючерсным контрактам», — заявил он.

Бывший глава государства утверждает, что представители Energocom подтвердили ему в парламенте, что компания не закупила необходимые объемы газа заранее, хотя ранее заявляла, что обеспечила запасы до сентября.

«Не закупили. Они были в парламенте, и я их спросил. Европа за первые шесть месяцев текущего года закупила газа и нефти на 12 миллиардов евро. Тогда возникает вопрос об уровне их профессионализма. То есть либо покупаешь газ дешевле, когда цены в Европе низкие, либо закупаешь его вовремя, когда цена низкая, либо идешь и покупаешь у русских. К русским они идти не хотят. Хотя я им сказал: Европа за первую половину года закупила газа и нефти на 20 миллиардов евро. А когда мы, оппозиция, говорим: „Господин министр энергетики, поговорите с русскими“, нам отвечают: „Европейцы нам не позволяют“. Дешевый газ нашим властям больше неоткуда покупать», — заявил Додон.

По его мнению, тариф можно снизить за счет сокращения расходов на транспортировку и распределение, отмены НДС на газ и уменьшения некоторых других расходов, включенных в тариф.

«Есть несколько компонентов, на которые можно повлиять, чтобы снизить цену. В первую очередь — транспортировка и распределение. (...) Второй крупный компонент — налоги. Если мы видим проблему роста цены, давайте отменим НДС. Это позволит снизить тариф еще примерно на 10–12%. Третий компонент — расходы регулятора. Они входят в общую стоимость тарифа. Пусть хотя бы люди знают, что они не оплачивают зарплату в 100 тысяч леев.

Убрали 2–3 лея расходов — на зарплаты, налоги, и осталось еще 3–4 лея. Допустим, 3–4 лея. Давайте компенсируем их за счет гранта Евросоюза. Гросу сказал, что поступят 2 миллиарда леев для НПО и партийной прессы. У нас есть эти 2 миллиарда леев, а Молдова потребляет 700–800 миллионов кубометров газа. Компенсируем 3 лея за счет гранта Евросоюза — и тогда тариф останется на уровне 14–15 леев.

К сожалению, нынешнее повышение тарифа на газ не будет последним. У нынешней власти нет решений, и она не может повлиять на тариф на газ», — заявил лидер ПСРМ.

Додон также прокомментировал заявление исполняющего обязанности директора Energocom Евгения Бузату, который ранее ответил ему фразой «и конь когда-то стоил рубль» в контексте предложения вернуться к закупкам газа у «Газпрома».

«Господин Бузату пришел на слушания, и я ему сказал: „Вы позволяете себе политические заявления, хотя политикой занимаются политики, которые и дают оценки“. Я сказал ему: „Если бы я был на вашем месте и имел хотя бы малейшую возможность, я бы нашел газ“.

Я также сказал министру энергетики, который присутствовал: „В ближайшее время я буду в Москве, в России“.

Они говорят, что нет мощности через Turkish Stream. Но если у нас есть такая возможность, готовы ли вы вести переговоры с русскими, чтобы получить необходимые объемы и снизить тарифы? — „ЕС нам запрещает“.

Нам сказали, что санкции, к которым мы присоединились вместе с ЕС, запрещают нам вести переговоры с Российской Федерацией по таким вопросам. На вопрос, почему Европа ведет подобные переговоры, ответа у них нет. (...) Только досрочные парламентские выборы могут что-то изменить в Республике Молдова», — заключил депутат.