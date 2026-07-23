Бузату признал, что Совет директоров Energocom не обсуждал запрос о повышении тарифа на газ

Запрос Energocom о повышении тарифа на природный газ на 45% не обсуждался на заседании Совета директоров компании. Об этом заявил директор Energocom Евгений Бузату.

По его словам, члены Совета были уведомлены о подаче запроса лишь незадолго до того, как он был направлен регулятору, пишет realitatea.md

По словам Бузату, решение обратиться с просьбой о корректировке тарифа носило исключительно операционный характер и было продиктовано требованиями законодательства после того, как компания зафиксировала отклонение более чем на 1% от утвержденных параметров.

«Это операционные вопросы. Законодательство требует, что если отклонение превышает 1%, поставщик обязан обратиться к регулятору», — заявил директор Energocom.

Он подтвердил, что этот вопрос не выносился на обсуждение Совета директоров.

«На Совете это решение не обсуждалось. Примерно за час до подачи обращения все члены Совета были уведомлены, чтобы понимали ситуацию, но процесс уже был запущен», — пояснил Евгений Бузату.

Эти заявления прозвучали на фоне отставки Александра Слусаря, который входил в Совет директоров Energocom как представитель гражданского общества. Слусарь заявил, что покинул должность, поскольку решение обратиться за повышением тарифа было принято без внутреннего обсуждения.

Напомним, Energocom обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой повысить тариф на природный газ. Компания предлагает увеличить тариф примерно на 45% — с 13,353 лея до 19,378 лея за кубометр без учета НДС.