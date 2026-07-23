theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
23 Июля 2026, 15:03
11 026
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Бузату признал, что Совет директоров Energocom не обсуждал запрос о повышении тарифа на газ

Запрос Energocom о повышении тарифа на природный газ на 45% не обсуждался на заседании Совета директоров компании. Об этом заявил директор Energocom Евгений Бузату.

Бузату признал, что Совет Energocom не обсуждал запрос о повышении тарифа.
Бузату признал, что Совет Energocom не обсуждал запрос о повышении тарифа.

По его словам, члены Совета были уведомлены о подаче запроса лишь незадолго до того, как он был направлен регулятору, пишет realitatea.md

По словам Бузату, решение обратиться с просьбой о корректировке тарифа носило исключительно операционный характер и было продиктовано требованиями законодательства после того, как компания зафиксировала отклонение более чем на 1% от утвержденных параметров.

«Это операционные вопросы. Законодательство требует, что если отклонение превышает 1%, поставщик обязан обратиться к регулятору», — заявил директор Energocom.

Он подтвердил, что этот вопрос не выносился на обсуждение Совета директоров.

«На Совете это решение не обсуждалось. Примерно за час до подачи обращения все члены Совета были уведомлены, чтобы понимали ситуацию, но процесс уже был запущен», — пояснил Евгений Бузату.

Эти заявления прозвучали на фоне отставки Александра Слусаря, который входил в Совет директоров Energocom как представитель гражданского общества. Слусарь заявил, что покинул должность, поскольку решение обратиться за повышением тарифа было принято без внутреннего обсуждения.

Напомним, Energocom обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой повысить тариф на природный газ. Компания предлагает увеличить тариф примерно на 45% — с 13,353 лея до 19,378 лея за кубометр без учета НДС.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте