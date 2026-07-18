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noi.md logonoi
18 Июля 2026, 12:14
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Додон: Мы рискуем остаться молдавской землёй без молдаван на ней

Власти должны защитить национальные интересы, обеспечить общественную безопасность и создать условия, при которых граждане будут видеть будущее в собственной стране, иначе мы рискуем остаться молдавской землёй без молдаван на ней.

Додон: Мы рискуем остаться молдавской землёй без молдаван на ней.
Додон: Мы рискуем остаться молдавской землёй без молдаван на ней.

Такое мнение высказал председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон, пишет noi.md

Он обратил внимание на то, что, согласно официальным данным, более 6% населения Молдовы составляют мигранты, и сегодня на территории нашей страны проживают свыше 180 тысяч иностранных граждан.

По прогнозам, в ближайшие годы этот показатель может превысить 10%. Как отметил Игорь Додон, это серьёзный вызов, который требует внимания уже сейчас. В противном случае, в обозримом будущем Молдова может столкнуться с теми же проблемами, которые сегодня испытывают некоторые страны Европы. 

«Мы должны защитить национальные интересы, обеспечить общественную безопасность и создать условия, при которых граждане Молдовы будут видеть своё будущее в собственной стране. Иначе мы рискуем остаться молдавской землёй без молдаван на ней. Ситуация требует срочных решений», - заявил председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы.

Источник
noi.md logonoi
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