theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
25 Июня 2026, 09:18
2 384
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове cельские жители перебираются в города

В Молдове активно идет процесс внутренней миграции. Сельские жители переезжают в города, из-за чего многие малые села пустеют и теряют демографический потенциал.

В Молдове сельчане перебираются в города.
В Молдове сельчане перебираются в города.

В 2025 году внутренняя миграция привела к увеличению населения городских населенных пунктов на 5,1 тысячи человек в ущерб сельским районам, сообщает logos-press.md

Данные приводит Национальное бюро статистики (НБС). Наибольшее количество внутренних мигрантов направились в крупные города. Более трети всех граждан, меняющих место жительства, выбирают именно столицу. Так, 37,7% от общего числа прибывших пришлись на Кишиневский муниципалитет. За ним следуют муниципалитет Бельцы (4,6%), Оргеевский район (4,2%) и Яловенский район (3,7%).

По информации НБС, в течение 2025 года около 27,5 тысячи человек официально сменили место жительства внутри страны. Этот официальный показатель намного превышает данные 2024 года. В течение 2024 года около 17,2 тысячи человек официально сменили место жительства внутри страны.

Внутренние мигранты в основном являются людьми трудоспособного возраста (66,2%). При этом преобладает возрастная группа 15-34 лет (41,1%). С точки зрения гендерного состава, миграционный поток составил 52,5% женщин и 47,5% мужчин.

Существует и встречная тенденция — ежегодно от 5 до 7 тысяч человек совершают обратный путь. Как правило, это пенсионеры, возвращающиеся в родные дома, или молодые специалисты, которые развивают в регионах агробизнес или едут работать по распределению.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте