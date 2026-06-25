В Молдове cельские жители перебираются в города

В Молдове активно идет процесс внутренней миграции. Сельские жители переезжают в города, из-за чего многие малые села пустеют и теряют демографический потенциал.

В 2025 году внутренняя миграция привела к увеличению населения городских населенных пунктов на 5,1 тысячи человек в ущерб сельским районам, сообщает logos-press.md

Данные приводит Национальное бюро статистики (НБС). Наибольшее количество внутренних мигрантов направились в крупные города. Более трети всех граждан, меняющих место жительства, выбирают именно столицу. Так, 37,7% от общего числа прибывших пришлись на Кишиневский муниципалитет. За ним следуют муниципалитет Бельцы (4,6%), Оргеевский район (4,2%) и Яловенский район (3,7%).

По информации НБС, в течение 2025 года около 27,5 тысячи человек официально сменили место жительства внутри страны. Этот официальный показатель намного превышает данные 2024 года. В течение 2024 года около 17,2 тысячи человек официально сменили место жительства внутри страны.

Внутренние мигранты в основном являются людьми трудоспособного возраста (66,2%). При этом преобладает возрастная группа 15-34 лет (41,1%). С точки зрения гендерного состава, миграционный поток составил 52,5% женщин и 47,5% мужчин.

Существует и встречная тенденция — ежегодно от 5 до 7 тысяч человек совершают обратный путь. Как правило, это пенсионеры, возвращающиеся в родные дома, или молодые специалисты, которые развивают в регионах агробизнес или едут работать по распределению.