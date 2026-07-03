Додон: "Мунтяну принял правильное решение. Понял, что работать там не с кем"
Бывшие президент Игорь Додон приветствовал решение Александа Мунтяну покинуть пост главы правительства.
"Первая тяжёлая костяшка домино-спрута под названием «власть PAS» рухнула.
Премьер-министр Александр Мунтяну вовремя покинул корабль, который оказался прогнившим.
Он принял правильное решение. Понял, что работать там не с кем. И это только начало конца самой циничной, лицемерной и коррумпированной власти за всю историю страны.
Общество ждёт и требует досрочных выборов. Пусть будут досрочные выборы!", - написал Игорь Додон.
Напомним, премьер-министр Александр Мунтяну ушел в отставку.
"В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я решил уйти," - прокомментировал он свое решение.