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Point.md logoPoint
3 Июля 2026, 10:20
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Додон: "Мунтяну принял правильное решение. Понял, что работать там не с кем"

Бывшие президент Игорь Додон приветствовал решение Александа Мунтяну покинуть пост главы правительства.

Додон: &#34;Мунтяну принял правильное решение. Понял, что работать там не с кем&#34;.
Додон: "Мунтяну принял правильное решение. Понял, что работать там не с кем".

"Первая тяжёлая костяшка домино-спрута под названием «власть PAS» рухнула.

Премьер-министр Александр Мунтяну вовремя покинул корабль, который оказался прогнившим.

Он принял правильное решение. Понял, что работать там не с кем. И это только начало конца самой циничной, лицемерной и коррумпированной власти за всю историю страны.

Общество ждёт и требует досрочных выборов. Пусть будут досрочные выборы!", - написал Игорь Додон. 

Напомним, премьер-министр Александр Мунтяну ушел в отставку.

"В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я решил уйти," - прокомментировал он свое решение.

Источник
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