Додон: К концу осени страна может столкнуться с новым политическим кризисом.

Лидер ПСРМ считает, что назначение нового премьер-министра не решит накопившихся проблем страны. По его мнению, если нынешний курс власти сохранится, уже к концу осени Молдова может столкнуться с новым политическим кризисом.

«Сегодня государственные институты работают по принципу политической лояльности, а не профессионализма. У страны нет долгосрочной стратегии развития, бюджет остается зависимым от новых внешних заимствований, сохраняются серьезные риски в энергетической сфере, а многие решения в налоговой политике и в области местного публичного управления вызывают серьезную обеспокоенность у бизнеса и граждан. Если этот курс сохранится, уже к концу осени мы можем столкнуться с новым политическим кризисом, а затем страну ждет очень тяжелая зима», — заявил политик в интервью для TRIBUNA, цитирует unimedia.info

Игорь Додон отметил, что сегодня Молдова переживает один из самых сложных периодов за последние десятилетия. По его словам, речь идет уже не только об экономических трудностях, но и о глубоком политическом кризисе.

«Главная причина заключается в постепенном разрушении демократических институтов. За последние годы были закрыты десятки средств массовой информации, а инструменты уголовного преследования все чаще используются как средство давления на оппозицию. Любой критический голос или иное мнение воспринимаются как недопустимые. В результате вся система управления сосредоточилась в одном центре принятия решений — у президента Майи Санду. И она уже не прислушивается ни к голосу оппозиции, ни к мнению общества, ни, как показывают последние события, даже к позиции некоторых членов собственной команды», — подчеркнул он.

Лидер социалистов заявил, что именно поэтому сегодня становятся заметны первые признаки того, что нынешняя модель управления начинает давать серьезные сбои.

«Отставка премьер-министра — это не единичный эпизод, а результат накопившихся противоречий внутри системы власти. Не исключаю, что это может быть не последняя подобная отставка.

Параллельно продолжает ухудшаться социально-экономическая ситуация. Растут цены и тарифы, снижается уровень жизни, государственный долг достигает рекордных значений, а экономика становится все более зависимой от внешних кредитов вместо того, чтобы развиваться за счет внутреннего производства, роста экспорта и привлечения инвестиций», — добавил Додон.