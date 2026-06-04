Додон: Из-за разрыва отношений с Россией у Молдовы нулевой экономический рост.

«Из-за разрыва отношений с Россией у Молдовы нулевой экономический рост. Суммарная инфляция превысила 70%. После отказа от прямых закупок российского газа и перехода на его же закупки через европейских трейдеров цены на газ выросли в 4,5 раза, а в отдельные периоды — даже в 7 раз. Уровень бедности населения увеличился до 33%. За последние три года страну покинули около 400 тысяч человек», - заявил Додон, цитирует infotag.md

Из Санкт-Петербурга он призвал власти Молдовы «срочно возобновить диалог с Россией» и «отказаться от антироссийских санкций».

«Молдова должна срочно возобновить диалог с Россией на всех доступных площадках. Этого хотят наши граждане. Молдаване хотят дружить с Россией, хотят вернуться на российский рынок, и мы надеемся, что это произойдёт в ближайшее время. (…). Молдова должна отказаться от антироссийских санкций для спасения своей экономики. Нужно сесть за стол переговоров с «Газпромом»; вернуться на площадки СНГ и ЕАЭС, от которых молдавские власти решили отказаться; возобновить прямое авиасообщение с Москвой. Это будет выгодно для нашей экономики, потому что мы станем прямым перевалочным пунктом, все страны Восточной Европы будут через Кишинев лететь в Москву», - заявил Додон.

Он также заявил о необходимости «срочно возобновить» переговоры с «Газпромом».

«Без ресурсов, без энергетики мы не выживем. Это касается обоих берегов Днестра. Для Приднестровья поставки российского газа — это дешевая электроэнергия для правобережья, которую мы сейчас закупаем в Румынии в три раза дороже», — сказал Додон.

Кроме делегации ПСРМ, в форуме участвуют еще два пророссийских политика – Василе Тарлев и Виктория Фуртунэ.