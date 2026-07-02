Минэкономики: Эффект кризиса в Ормузском проливе проявится позже.

По словам Евгения Осмокеску, слабый рост ВВП в первом квартале 2026 года связан с рядом факторов, включая ситуацию на внешних рынках и снижение активности в строительстве

Комментарий министра прозвучал после того, как Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП Молдовы вырос лишь на 0,4% в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. ВВП составил 77,5 млрд леев, что ниже среднего показателя по ЕС, оцененного в 0,6%, сообщает bani.md

По словам Осмокеску, этот рост относится к периоду январь–март, однако более широкая картина требует учета дополнительных факторов, в частности производительности в промышленности и сельском хозяйстве.

Министр также отметил, что на экономическую динамику повлияли напряжённые события в районе Ормузского пролива, однако их полный эффект станет заметен позже.

«Основное влияние связано с проблемами в Ормузском проливе. Как я уже говорил ранее, прямой эффект будет ощущаться немного позже», — заявил министр.

Глава Минэкономики добавил, что, согласно анализу ведомства, одним из факторов, сдерживающих рост, стал сектор строительства.

«По статистическим данным, которые мы видели, одной из составляющих, которая тянет вниз экономический рост, является строительный сектор», — отметил Осмокеску.

Также министр предположил, что более широкое внедрение искусственного интеллекта может в будущем повлиять на рост производительности, однако подчеркнул необходимость дополнительных исследований.

«Возможно, началось более эффективное внедрение искусственного интеллекта, что мы тоже поддерживаем, но нужно проверить все точные данные», — добавил он.

Прогнозы на весь 2026 год остаются сдержанными. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел оценки роста экономики Молдовы в сторону снижения, ожидая увеличение ВВП на уровне от 1,5% до 1,9% в 2026 году.