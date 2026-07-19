Додон: Если газ подорожает до 21 лея, мы выйдем на протесты.

Лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что оппозиция готова организовать протесты, если тариф на природный газ будет повышен до 21 лея за кубометр.

По его словам, граждане возмущены возможным ростом цен, а единственным выходом из ситуации он считает проведение досрочных парламентских выборов и отставку нынешней власти, передает unimedia.info

«Это издевательство. С этими барчуками из PAS не может разобраться даже Тофан, никто», — заявил Додон.

По его словам, жители страны негативно воспринимают намерение властей повысить тариф на газ.

«Во время моего президентского мандата мы покупали российский газ по цене 200–250 долларов за тысячу кубометров. Тогда для населения один кубометр стоил менее 5 леев, и представители PAS говорили, что это дорого. Сегодня они покупают тот же российский газ через европейских посредников по 500 долларов за тысячу кубометров и хотят поднять тариф до 21 лея», — заявил лидер ПСРМ.

Додон подчеркнул, что его политическая сила готова протестовать «всеми законными способами», чтобы, по его словам, добиться справедливости.

Он также вновь призвал к проведению досрочных парламентских выборов и потребовал отставки правительства, парламента и президента, заявив, что стране необходима «ответственная власть», которая вернет Молдову на путь нормального развития.