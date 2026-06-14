Додон: Бэсеску - один из идеологов ликвидации молдавской государственности.

Такое мнение высказал председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон, передает noi.md

«Паспорт Бэсеску именно сейчас — это не случайность, а маркер официальной позиции руководства Молдовы. Майя Санду начала продвигать идею объединения с Румынией. А Бэсеску — один из идеологов ликвидации молдавской государственности», - отметил Игорь Додон.

Он подчеркнул, что у экс-президента Румынии нет никаких заслуг перед Молдовой, и ещё при Владимире Воронине Бэсеску категорически отказался подписывать соглашение о границе, заявив, что "Бессарабия — часть Румынии".

«Поэтому то, что Бэсеску дали гражданство Молдовы именно сейчас, связано с официальной позицией руководства страны, которое ведёт работу на ликвидацию государственности Республики Молдовы. И они это не скрывают уже, даже простые министры об этом говорят. А что это если не предательство Родины?» - задался вопросом председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы.

Политик отметил, что его лично пытаются судить по одному из уголовных дел за предательство Родины, хотя он никогда не призывал к ликвидации молдавской государственности и никогда не будет этого делать.

«У меня никогда не было и не будет гражданства другой страны. А что делают Майя Санду, Гросу, Мунтяну и другие, каждый день пытаясь промывать мозги части своего электората, говоря, что нужно ставить вопрос о ликвидации молдавской государственности? Это что такое? Это предательство интересов Республики Молдова", - заявил Игорь Додон.