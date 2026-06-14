theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
14 Июня 2026, 20:30
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Додон: Бэсеску - один из идеологов ликвидации молдавской государственности

Додон отметил, что предоставление гражданства Молдовы экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску связано с политическим курсом Кишинёва, направленным на ликвидацию молдавской государственности, что является предательством интересов РМ.

Додон: Бэсеску - один из идеологов ликвидации молдавской государственности.
Додон: Бэсеску - один из идеологов ликвидации молдавской государственности.

Такое мнение высказал председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон, передает noi.md

«Паспорт Бэсеску именно сейчас — это не случайность, а маркер официальной позиции руководства Молдовы. Майя Санду начала продвигать идею объединения с Румынией. А Бэсеску — один из идеологов ликвидации молдавской государственности», - отметил Игорь Додон. 

Он подчеркнул, что у экс-президента Румынии нет никаких заслуг перед Молдовой, и ещё при Владимире Воронине Бэсеску категорически отказался подписывать соглашение о границе, заявив, что "Бессарабия — часть Румынии".

«Поэтому то, что Бэсеску дали гражданство Молдовы именно сейчас, связано с официальной позицией руководства страны, которое ведёт работу на ликвидацию государственности Республики Молдовы. И они это не скрывают уже, даже простые министры об этом говорят. А что это если не предательство Родины?» - задался вопросом председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы. 

Политик отметил, что его лично пытаются судить по одному из уголовных дел за предательство Родины, хотя он никогда не призывал к ликвидации молдавской государственности и никогда не будет этого делать. 

«У меня никогда не было и не будет гражданства другой страны. А что делают Майя Санду, Гросу, Мунтяну и другие, каждый день пытаясь промывать мозги части своего электората, говоря, что нужно ставить вопрос о ликвидации молдавской государственности? Это что такое? Это предательство интересов Республики Молдова", - заявил Игорь Додон.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте