Point
26 Мая 2026, 12:19
8 791
Санду предоставила гражданство Молдовы экс-президенту Румынии Бэсеску

Об этом глава государства сообщила в социальных сетях.

В своем сообщении Санду отметила, что Бэсеску поддерживал граждан Молдовы всей своей силой и безоговорочно, независимо от того, кто находился у власти. 

"Потому что господин Бэсеску знает, какая борьба велась на этой земле за сохранение нашей идентичности, румынского языка и за разрыв с советским прошлым, чтобы двигаться вперёд — к европейскому будущему.

Господина Бэсеску уважают и ждут здесь, в Республике Молдова, как брата. От имени наших граждан благодарю его за вклад в исправление исторической несправедливости и содействие в восстановлении румынского гражданства, за продвижение программ стипендий для нашей молодёжи и за неизменную поддержку Республики Молдова.

Я рада, что и нам удалось исправить несправедливость, допущенную в отношении господина Бэсеску, и имею честь предоставить ему гражданство Республики Молдова.

Господин Бэсеску, с сегодняшнего дня вы не только наш брат, но и наш согражданин. Ждём вас дома!", - написала Санду.

Отметим, что экс-президент Румынии Траян Бэсеску и его супруга получили гражданство Молдовы в ноябре 2016 года по указу тогдашнего президента Молдовы Николае Тимофти.

В 2017 году на тот момент президент Игорь Додон лишил Траяна Бэсеску молдавского гражданства, заявив, что оно было предоставлено незаконно. 

Источник
