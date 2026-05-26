Бэсеску после получения гражданства Молдовы: Я предан делу объединения с Румынией.

«Указом №629-X от 26.05.2026 президент Республики Молдова Майя Санду предоставила мне гражданство Молдовы. Благодарю Вас, госпожа президент Майя Санду, и заверяю, что остаюсь предан делу интеграции Республики Молдова в Европейский союз и в равной степени делу воссоединения страны и румынского народа», — написал бывший президент Румынии, сообщает zdg.md

Траян Бэсеску занимал пост президента Румынии два срока: с 2004 по 2009 год и с 2009 по 2014 год.

Майя Санду заявила, что Бэсеску «всей силой и безоговорочно поддерживал граждан Республики Молдова, независимо от правительств». По её словам, он способствовал исправлению исторической несправедливости, помогал в процессе восстановления румынского гражданства, поддерживал программы стипендий для молдавской молодёжи и оказывал постоянную поддержку стране.

Траян Бэсеску родился 4 ноября 1951 года в уезде Констанца, Румыния. В 1976 году окончил Морской институт имени Мирчи чел Бэтрын, факультет навигации, коммерческое отделение. Был министром транспорта Румынии в 1991–1992 годах, а с июля 2000 года — генеральным примаром Бухареста.

Это уже второй случай получения им гражданства Республики Молдова. Впервые он стал гражданином страны по указу бывшего президента Николае Тимофти. В январе 2017 года бывший президент Игорь Додон подписал указ о лишении Бэсеску гражданства. Это решение было одним из его предвыборных обещаний.