Санду о восстановлении гражданства Бэсеску: Это стало возможным только после заявления.

Эти заявления прозвучали в эфире программы Jurnal politic 30 мая, передает zdg.md

Глава государства уточнила, что законодательство не позволяет предоставлять или восстанавливать гражданство без письменного заявления от заинтересованного лица. По ее словам, заявление, подписанное Траяном Бэсеску, было направлено властям всего несколько недель назад, после чего были соблюдены все необходимые юридические процедуры.

Майя Санду заявила, что для нее было «честью» подписать декрет о восстановлении гражданства, и выразила благодарность за поддержку, оказанную Траяном Бэсеску Республике Молдова на протяжении времени.

26 мая президент подписала декрет, которым бывший глава государства Румынии был восстановлен в своем молдавском гражданстве. В ответ Траян Бэсеску поблагодарил Майю Санду и подтвердил свою поддержку европейской интеграции Молдовы, а также её объединения с Румынией.

Траян Бэсеску впервые получил молдавское гражданство в 2016 году указом, подписанным бывшим президентом Николае Тимофти. Год спустя его гражданство было аннулировано указом бывшего президента Игоря Додона.

Бывший президент Бухареста занимал пост президента Румынии с 2004 по 2014 год. В течение своего срока он выступал за упрощение процесса восстановления румынского гражданства для граждан Республики Молдова и расширение стипендиальных программ для студентов из РМ.