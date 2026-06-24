Дину Плынгэу раскритиковал идею повышения НДС на лекарства: "Много ума не надо".

Депутат фракции PAS Дину Плынгэу высказался в поддержку министра здравоохранения Эмила Чебана и раскритиковал инициативу о введении НДС на лекарства.

В своём заявлении он назвал позицию министра финансов «самонадеянной» и подчеркнул, что гражданин должен быть главным приоритетом государства, пишет unimedia.info

«Министр финансов уже объявил, что отказывается от введения НДС на лекарства после публичного вмешательства главы Минздрава. Я скажу это и завтра для фракции: довольно самонадеянно звучат заявления министра финансов, даже если он хороший специалист.

Считаю недопустимым заявлять, что у министра здравоохранения нет „способностей“ и „желания“ управлять ситуацией в системе с новыми налогами на лекарства, в то время как не нужно большого ума, чтобы повышать налоги ради пополнения бюджета.

Теперь, после этих уступок, я не вижу смысла настаивать и на других категориях товаров первой необходимости для простого гражданина, ведь эта политика ударит не по богатым, а по многим и бедным.

Я солидарен с Эмилом Чебаном и его решимостью защищать систему, за которую он назначен ответственным. Считаю, что в демократии, которую я хочу видеть, именно так и нужно поступать, даже если в партии будут недовольны. Критика и защита системы, за которую ты отвечаешь, — это правильно.

Надеюсь, и другие министры в правительстве выскажут своё мнение, ведь эта политика касается и их, и сфер их ответственности. Депутаты-коллеги должны понять, что именно им придётся смотреть в глаза людям в стране, которые сейчас очень возмущены.

Считаю, что гражданин — это ядро любого государства, и он должен быть приоритетом. Государство не может быть сильным, когда его граждане бедны.

P.S. Я заявлял и в частных беседах, и публично, что не поддержу эту политику в её нынешнем виде. В то же время хочу убедить коллег не торопиться, ведь люди в Молдове — это не цифры на графиках, а последствия радикальных решений могут привести к опасным тектоническим сдвигам и в общественно-политической сфере», — написал Дину Плынгэу.