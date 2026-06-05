Дину Плынгэу оспорил в КС норму закона о несостоятельности.

Речь идет о части 6 статьи 21 закона о несостоятельности. Согласно этой норме, если должник сам заявляет, что находится в состоянии несостоятельности, и сообщает о намерении прекратить или реструктурировать деятельность, суд должен в течение пяти рабочих дней открыть процесс несостоятельности. Такое решение не может быть обжаловано в апелляционном порядке, передает rupor.md

Плынгэу считает, что эта норма противоречит Конституции и Европейской конвенции по правам человека. По его словам, она может нарушать право на доступ к правосудию, право на защиту, право собственности и право на справедливое судебное разбирательство.

Депутат заявил, что решил использовать обращение в КС параллельно с подготовкой поправок к законодательству. По его словам, если Конституционный суд признает норму неконституционной, этот аргумент смогут использовать кредиторы в судебных процедурах.

Плынгэу также сообщил, что после консультаций и слушаний готовит первые изменения в закон о несостоятельности и закон об авторизованных управляющих.

Он поблагодарил адвокатов и судей, которые предложили поправки, и заявил, что ожидает «большей ответственности от Министерства юстиции в этой сфере». По словам депутата, в сфере несостоятельности накопилось много проблем.