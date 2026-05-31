Повышение НДС для HoReCa может подтолкнуть предприятия к переходу в теневую экономику.

Ассоциации в этой сфере выступают за постепенный переход к новой ставке НДС, в то время как соответствующее министерство заявляет, что проект предусматривает сокращение числа налоговых режимов, и обсуждения все еще продолжаются, передает moldova1.md

По данным, сектор HoReCa включает более 3000 предприятий, обеспечивает около 23 000 рабочих мест и вносит вклад в ВВП примерно в 1,8%.

Например, бизнес HoReCa, основанный Александру Сталбе, демонстрирует, что инвестиции и опыт, полученный за рубежом, могут приносить прибыль и внутри страны. После десяти лет, проведенных в США, которые он считает «прекрасной страной для развития», Александру решил инвестировать в концепцию ресторана с американской спецификой, адаптированную к местным требованиям. Благодаря упорному труду и дальновидности ему удалось открыть несколько ресторанов быстрого питания.

«Сколько себя помню, я хотел заниматься бизнесом, вести дела. (...) Это мой продукт, сделанный мной, продегустированный мной, протестированный мной и проверенный тысячи раз. Я могу с уверенностью сказать, что это персонализированное меню, хотя я и не шеф-повар», — рассказал Александру Сталбе.

Молодому предпринимателю удалось привезти «американскую мечту» домой и превратить ее в историю успеха, построенную в Республике Молдова, хотя, как он говорит, «это труднее, но слаще». Александру призывает диаспору вернуться в страну и инвестировать, потому что опыт за границей ценен, но истинное удовлетворение приходит, когда вы решаете внести свой вклад в развитие собственного сообщества.

«Я призываю всех, кто там живет, вернуться домой, если у них хватит смелости. Это возможно, это можно сделать. Да, это сложнее. Нам сложнее, потому что мы потребляем меньше и нас меньше. Но это того стоит, поэтому молодым людям, которые думают, уезжать или нет, определенно не следует уезжать, потому что иначе мы не построим эту страну, а те, кто там, должны вернуться», — говорит Александру Сталбе.

С 6% до 18%? Индустрия HoReCa требует сохранить сниженную ставку НДС

Индустрия HoReCa частично оправилась от пандемии и демонстрирует тенденцию к росту. Пересмотр ставки НДС может означать для отрасли откат назад, утверждает бывший глава Государственной налоговой службы Николае Платон. Постепенное повышение ставки НДС стало бы решением, позволяющим Республике Молдова избежать неприятных ситуаций, подобных тем, что произошли в других европейских странах.

«У нас есть печальный опыт Германии и Румынии, где была предпринята попытка повысить ставку НДС, и значительная часть компаний — я имею в виду малые и средние предприятия — просто не смогла выжить. То же самое можно ожидать и в Республике Молдова. Если мы не проведем анализ влияния повышения НДС, мы можем обнаружить, что некоторые экономические субъекты не выживут и будут вынуждены перейти в теневую экономику. Постепенное повышение может стать решением, поскольку оно дает возможность анализировать влияние после каждого этапа. Если будет обнаружен положительный эффект, только тогда его можно будет увеличить на определенную величину», — пояснил Николае Платон.

В отрасли, которая уже сталкивается с волной роста цен, эта мера повышения НДС на 10 процентов (с 8 до 18) сократит число потребителей более чем на 20%, что, в свою очередь, приведет к увольнению части сотрудников. Исполнительный директор Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Молдовы (MĂR) Ольга Калмыш утверждает, что эта фискальная мера вызовет дисбаланс во всей системе.

«Повышение НДС станет серьезным фискальным шоком для всей отрасли, и речь идет не только о ресторанах, но и вообще обо всей экосистеме, которая пострадает: потребитель больше не будет находиться в заведениях, поставщики товаров и услуг. И, наконец, персонал, работающий там, особенно молодежь, которая, кстати, составляет более 80 процентов работников этого сектора», — заявила Ольга Калмыш в интервью Радио Молдова.

Министерство финансов готовит новый Налоговый кодекс

Пересмотр ставки НДС в секторе HoReCa является частью налоговой реформы, подготовленной Министерством финансов. Ранее министр Адриан Гаврилица заявил, что говорить о том, насколько увеличится НДС, пока рано, поскольку обсуждения по этому вопросу продолжаются, и власти намерены в ближайшее время публично представить проект нового Налогового кодекса.

Государственный секретарь Министерства финансов Корина Алекса утверждает, что документ будет содержать ряд изменений, в том числе касающихся налогообложения заработной платы и сокращения числа налоговых режимов.

«Мы хотим меньшего количества налоговых режимов и исключения из Налогового кодекса тех налогов и сборов, которые, на наш взгляд, не имеют фискальной специфики или должны администрироваться соответствующими министерствами — министерствами, которые, по сути, должны проводить политику в этой области. И я говорю здесь, в основном, о налоге на пользование дорогами. Что касается налогов, которые останутся в Налоговом кодексе, обсуждаются две концепции: либо единый налог на доходы физических лиц, получаемые в виде заработной платы, либо переосмысление и изменение квот при сохранении существующих налогов. Точнее, должны применяться три отдельных налога на выплаты заработной платы, но с изменением концепции, в том числе и в плане квот», — заявила Корина Алекса.

Ранее несколько ассоциаций в этой области, Альянс малых и средних предприятий Молдовы (АИМ) и Национальная ассоциация ресторанов и развлекательных заведений Молдовы уже направили официальные письма в Правительство и Парламент с просьбой сохранить сниженную ставку НДС в 8% и отказаться от повышения до 18%, поскольку это может привести к:

- росту цен на 8-10%;

- рентабельности как минимум на 15%;

- сокращению численности персонала примерно на 15%;

- закрытию значительного числа предприятий, особенно малых и средних.

Организации также предупреждают, что резкое повышение НДС может привести к снижению потребления, росту неформальной экономики и даже к снижению бюджетных поступлений, а не к их увеличению. В этом контексте представители отрасли требуют отказаться от намерения повысить ставку НДС до 18%.

Ставка НДС для сектора HoReCa была снижена в контексте череды кризисов, особенно пандемии COVID-19, когда деятельность ресторанов и гостиничных комплексов была серьезно ограничена или даже приостановлена.

Если ранее применялась стандартная ставка в 20%, то в 2020 году она была снижена до 15% в качестве меры поддержки, затем до 12%, а с 1 октября 2021 года — до 6%, для поддержки сектора, пострадавшего от ограничений и энергетического кризиса.

С 31 декабря 2023 года ставка была установлена на уровне 8%. В период с 16 декабря 2024 года по 13 февраля 2025 года НДС был временно снижен до 6% в условиях чрезвычайного положения, а затем вернулся к 8%. Это ставка, действующая и по сей день.