Дину Плынгэу: Будущий премьер должен уметь вести переговоры со всеми слоями общества.

Процесс поиска кандидата на пост премьер-министра должен быть максимально широким и основываться на консультациях с различными группами общества. Такое мнение высказал депутат партии PAS Дину Плынгэу.

По его словам, будущий глава Правительства должен обладать навыками переговоров со всеми социальными слоями в условиях предстоящих сложных реформ, сообщает ipn.md

По словам депутата парламентской фракции Партии действия и солидарности (PAS), новому премьер-министру потребуются сильные коммуникативные и переговорные навыки, чтобы заручиться поддержкой общества и деловой среды при реализации реформ.

«Республике Молдова нужен премьер-министр, способный вести диалог со всеми слоями общества в условиях сложных реформ, которые уже анонсированы. Без общения и переговоров с бизнесом добиться результатов будет сложно. Доверие к PAS сегодня ниже, чем в момент прихода партии к власти. Поэтому сейчас необходимо дополнительно объяснять людям, что именно власти намерены делать, каким должен быть проект развития страны и почему иногда требуются более жесткие меры», — заявил Дину Плынгэу в эфире передачи на Radio Moldova.

Парламентарий также считает, что выбор кандидата на пост премьер-министра не должен ограничиваться политическими консультациями, а должен учитывать мнение представителей академического сообщества, гражданского общества, средств массовой информации, регионов и бизнеса.

«Поиск кандидата на должность премьер-министра должен охватывать более широкий круг консультаций — с академической средой, гражданским обществом, прессой. Нам необходимо гораздо больше общественных дискуссий по этому вопросу. Даже если PAS располагает устойчивым парламентским большинством для назначения главы правительства, мнение представителей районов, бизнеса и гражданского общества должно быть принято во внимание», — подчеркнул Дину Плынгэу.

Премьер-министр Александру Мунтяну объявил об отставке в конце прошлой недели. Согласно законодательству, президент Майя Санду проводит консультации с парламентскими партиями, после чего выдвигает кандидата на должность премьер-министра.