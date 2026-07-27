theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
27 Июля 2026, 22:14
21
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Депутаты соберутся 28 и 30 июля на последние пленарные заседания весенней сессии

В повестку дня, утверждённую сегодня Постоянным бюро парламента, включен ряд приоритетных законопроектов, в том числе 15 нормативных актов, направленных на гармонизацию национального законодательства со стандартами ЕС.

Депутаты соберутся 28 и 30 июля на последние пленарные заседания весенней сессии.
Депутаты соберутся 28 и 30 июля на последние пленарные заседания весенней сессии.

На пленарном заседании 28 июля с. г.  депутаты, в числе прочего, рассмотрят законопроект о модернизации системы управления кадровыми ресурсами в центральном публичном управлении, проект закона об участии общественности в процессе принятия решений, а также реформу «Перезапуск в образовании». Кроме того, в повестку дня включены проекты, касающиеся присоединения Республики Молдова к международным юридическим инструментам, ратификации ряда соглашений и конвенций, внесения изменений в правовую базу в сфере дорожной инфраструктуры, культуры и охраны охотничьего фонда, передает moldpres.md

В повестку дня пленарного заседания 30 июля с. г. включен ряд проектов во втором чтении, среди которых проекты, касающиеся одобрения типа и рыночного надзора колесных транспортных средств, защиты персональных данных, обрабатываемых в целях предотвращения и борьбы с преступностью, управления и использования автомобильных дорог общего пользования, пруденциального надзора за инвестиционными компаниями, а также развития трансграничной энергетической инфраструктуры.

Также депутаты рассмотрят проекты, касающиеся укрепления механизмов обеспечения неподкупности, механизмов защиты жертв торговли людьми, а также оптимизации процессуальных механизмов принуждения и предотвращения уклонения от исполнения наказания.

Пленарные заседания начнутся в 10:00.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте