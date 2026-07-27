Депутаты соберутся 28 и 30 июля на последние пленарные заседания весенней сессии.

В повестку дня, утверждённую сегодня Постоянным бюро парламента, включен ряд приоритетных законопроектов, в том числе 15 нормативных актов, направленных на гармонизацию национального законодательства со стандартами ЕС.

На пленарном заседании 28 июля с. г. депутаты, в числе прочего, рассмотрят законопроект о модернизации системы управления кадровыми ресурсами в центральном публичном управлении, проект закона об участии общественности в процессе принятия решений, а также реформу «Перезапуск в образовании». Кроме того, в повестку дня включены проекты, касающиеся присоединения Республики Молдова к международным юридическим инструментам, ратификации ряда соглашений и конвенций, внесения изменений в правовую базу в сфере дорожной инфраструктуры, культуры и охраны охотничьего фонда, передает moldpres.md

В повестку дня пленарного заседания 30 июля с. г. включен ряд проектов во втором чтении, среди которых проекты, касающиеся одобрения типа и рыночного надзора колесных транспортных средств, защиты персональных данных, обрабатываемых в целях предотвращения и борьбы с преступностью, управления и использования автомобильных дорог общего пользования, пруденциального надзора за инвестиционными компаниями, а также развития трансграничной энергетической инфраструктуры.

Также депутаты рассмотрят проекты, касающиеся укрепления механизмов обеспечения неподкупности, механизмов защиты жертв торговли людьми, а также оптимизации процессуальных механизмов принуждения и предотвращения уклонения от исполнения наказания.

Пленарные заседания начнутся в 10:00.