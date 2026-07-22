Парламент соберется 23 июля: в повестке eCall, пересдача экзаменов для судей и помощь Украине.

Депутаты парламента соберутся на пленарное заседание в четверг, 23 июля. Оно начнется в 11:00. В первом чтении парламентарии рассмотрят ратификацию договора с ЕИБ о финансировании проекта по ремонту и модернизации школ Молдовы.

Также депутатам предложат разрешить кандидатам на должности судей и прокуроров повторно сдавать экзамен, если им не удалось получить средний балл не ниже восьми, передает rupor.md

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты о льготах для установки систем хранения электроэнергии и софинансировании железнодорожных перевозок. В повестку также включены изменения в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Парламент рассмотрит проект, регулирующий работу системы eCall. Она позволит автоматически звонить в Службу 112 при ДТП как в Молдове, так и на территории стран Евросоюза.

Кроме того, депутаты намерены ратифицировать Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины.