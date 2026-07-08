Декретный отпуск включат в стаж: важные социальные изменения в повестке парламента
В четверг, 9 июля, парламент соберется на пленарное заседание. Постоянное бюро утвердило повестку дня.
Из 15 намеченных к рассмотрению законопроектов девять направлены на гармонизацию молдавского законодательства с нормами Европейского союза, передает rupor.md
Главные темы заседания:
Интеграция с ЕС: депутаты обсудят обмен данными соцобеспечения со странами Евросоюза и новые стандарты госзакупок в сфере обороны.
Строгий контроль авто: планируется ввести автоматическое приостановление регистрации машин с опасными поломками или без техосмотра.
Социальная поддержка: во втором чтении рассмотрят включение декретных отпусков (пособий по материнству и отцовству) в страховой стаж.
Безопасность и экология: в планах защита персональных данных при борьбе с преступностью, меры против инвазивных биологических видов и программа по борьбе с отмыванием денег на 2026–2030 годы.
Энергетика и инфраструктура: в первом чтении обсудят льготный режим для стратегических энергопроектов и развитие систем ирригации.
Также депутаты планируют ратифицировать Конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины.