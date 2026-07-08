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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 22:47
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Декретный отпуск включат в стаж: важные социальные изменения в повестке парламента

В четверг, 9 июля, парламент соберется на пленарное заседание. Постоянное бюро утвердило повестку дня.

Декретный отпуск включат в стаж: важные социальные изменения в повестке парламента.
Декретный отпуск включат в стаж: важные социальные изменения в повестке парламента.

Из 15 намеченных к рассмотрению законопроектов девять направлены на гармонизацию молдавского законодательства с нормами Европейского союза, передает rupor.md

Главные темы заседания:

  • Интеграция с ЕС: депутаты обсудят обмен данными соцобеспечения со странами Евросоюза и новые стандарты госзакупок в сфере обороны.

  • Строгий контроль авто: планируется ввести автоматическое приостановление регистрации машин с опасными поломками или без техосмотра.

  • Социальная поддержка: во втором чтении рассмотрят включение декретных отпусков (пособий по материнству и отцовству) в страховой стаж.

  • Безопасность и экология: в планах защита персональных данных при борьбе с преступностью, меры против инвазивных биологических видов и программа по борьбе с отмыванием денег на 2026–2030 годы.

  • Энергетика и инфраструктура: в первом чтении обсудят льготный режим для стратегических энергопроектов и развитие систем ирригации.

Также депутаты планируют ратифицировать Конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины.

Источник
rupor.md logorupor
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