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ipn
24 Июля 2026, 20:34
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Молдова ускоряет реализацию ещё 40 мер из Повестки реформ

Во втором полугодии Республика Молдова должна реализовать ещё 40 мер, предусмотренных Повесткой реформ на 2025-2027 годы.

Молдова ускоряет реализацию ещё 40 мер из Повестки реформ.
Молдова ускоряет реализацию ещё 40 мер из Повестки реформ.

Следующий этап реформ и использование поддержки, предоставляемой ЕС, премьер-министр Василе Тофан обсудил с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства Гертом Яном Копманом, передаёт ipn.md

Премьер-министр Василе Тофан заявил, что цель нового правительства — перезапустить экономику за счёт стимулирования инвестиций, эффективного использования возможностей, предоставляемых Планом роста, и ускорения реформ. Ожидается, что эти меры будут способствовать экономическому развитию и интеграции Республики Молдова в ЕС.

Ещё одной темой переговоров стала реализация Повестки реформ на 2025-2027 годы и подготовка следующего этапа выполнения взятых обязательств. В настоящее время Молдова выполнила 95% предусмотренных повесткой мер — это самый высокий показатель среди стран — кандидатов на вступление в ЕС.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение сохранить темпы реформ и в полной мере использовать поддержку ЕС для модернизации экономики и повышения уровня жизни граждан.

В случае положительной оценки со стороны Европейской комиссии Республика Молдова в сентябре получит новый транш в размере 157 млн евро в рамках Плана роста.

Источник
ipn
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