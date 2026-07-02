Депутаты предлагают расследовать назначения и деятельность госпредприятий.

В парламенте выдвинуты две инициативы о создании следственных комиссий, которые займутся проверкой деятельности государственных предприятий и порядка назначения на государственные должности.

Депутат Дину Плынгэу заявил, что предложит создать парламентскую комиссию по расследованию деятельности государственных предприятий. По его словам, проверка должна охватить несколько направлений сразу, пишет logos-pres.md

«У меня состоялся разговор с председателем парламента, и я выступил с инициативой создать комиссию по расследованию деятельности государственных предприятий. На мой взгляд, работа должна вестись по трем направлениям: кадровые назначения, прибыльность предприятий и положение предприятий, находящихся в процедуре несостоятельности», — заявил депутат.

По словам Плынгэу, в состав комиссии должны войти не только депутаты всех парламентских фракций, но и журналисты-расследователи, а также представители Национального центра по борьбе с коррупцией и Государственной налоговой службы.

Отдельно депутаты Влад Батрынча и Адела Рэйляну зарегистрировали проект постановления о создании парламентской следственной комиссии для проверки порядка отбора, выдвижения и назначения на государственные должности в органах власти и на государственных предприятиях в период 2021–2026 годов.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду объявила о пакете мер по реформированию государственных предприятий. Он предусматривает размещение на фондовой бирже миноритарных пакетов акций коммерчески перспективных компаний, расширение объема публикуемой финансовой информации и реорганизацию Агентства публичной собственности. Эти меры были предложены после скандала вокруг государственного предприятия MoldATSA.