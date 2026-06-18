Главу MoldATSA заподозрили в подделке резюме: Air Canada опровергла его работу пилотом.

Директор госпредприятия MoldATSA Думитру Вангели мог указать недостоверные сведения в резюме, поданном на конкурс при назначении на руководящую должность в 2025 году.

14:52 Думитру Вангели отстранён от должности директора госпредприятия MoldATSA после того, как Агентство публичной собственности (АПС) распорядилось начать служебное расследование в связи с появившейся информацией о законности и подлинности документов, представленных им при участии в конкурсе на замещение руководящей должности.

Как сообщили в АПС, ведомство инициировало проверку по собственной инициативе. Будут изучены как документы, поданные Вангели на конкурс, так и другие аспекты, связанные с его управленческой деятельностью на предприятии.

На период расследования обязанности руководителя MoldATSA будет исполнять Виталие-Силвиу Мидриган.

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Об этом говорится в расследовании издания Ziarul de Gardă.

Согласно опубликованному резюме, Вангели утверждал, что получил лицензию пилота в канадской авиационной школе CargAir и в 2012–2014 годах работал вторым пилотом в авиакомпании Air Canada.

Однако журналистам Air Canada не подтвердила эту информацию. В официальном ответе компании говорится, что в её архивах отсутствуют какие-либо данные о том, что Думитру Вангели когда-либо работал пилотом. Кроме того, авиакомпания указала, что самолёты ATR-72 и Boeing 737 Next Generation, на которых, по словам Вангели, он летал, не входили в её парк в указанный период.

Расследование также ставит под сомнение сведения о его лётном образовании. По данным источников издания, Вангели прошёл лишь несколько часов подготовки в школе CargAir и не получил даже лицензию частного пилота, не говоря уже о лицензии коммерческого пилота ATPL, необходимой для работы в гражданской авиации.

Комментируя выявленные несоответствия, глава MoldATSA заявил, что речь идёт о «секретных миссиях», информация о которых не может быть раскрыта.

Журналисты также сообщили, что Вангели, который возглавляет предприятие с августа 2024 года и выиграл конкурс на должность директора в сентябре 2025 года, вскоре после назначения пожертвовал 40 тысяч леев партии PAS.

В расследовании упоминаются и другие спорные обстоятельства: трудоустройство и продвижение по службе его партнёрши в MoldATSA, повышение зарплат руководству предприятия, а также дополнительные финансовые выплаты, полученные в 2024 году. Кроме того, как утверждает издание, все компании Вангели в Канаде были ликвидированы, часть из них — за невыполнение обязательных требований законодательства, тогда как принадлежащие ему фирмы в Молдове в основном показывали убытки либо вели ограниченную деятельность.

Летом прошлого года глава госпредприятия MoldATSA оказался в центре скандала: в публичном пространстве обнародовали информацию о том, что он устроил свою возлюбленную на две должности в компании и оплачивал ей дорогие заграничные поездки.

Тогда сообщалось, что его подруга успела побывать минимум в шести командировках — три за границей (Люксембург, Сингапур, Женева) и две внутри страны, а также на конференции в Польше. Общие расходы на её обучение и поездки составили около 100 тысяч леев. Примечательно, что всего на обучение 250 сотрудников предприятия предусмотрен бюджет в 3 миллиона леев, но, как утверждается, существенная часть этих средств пошла именно на поездки Страистэ и ещё нескольких сотрудников.