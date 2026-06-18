Депутат Вершинин вернулся к выступлениям в парламенте после снятия ограничения.

Депутат фракции «Демократия дома» Александр Вершинин вновь получил право выступать на пленарных заседаниях парламента после истечения ранее наложенной санкции, предусматривавшей запрет на выступления в течение трёх заседаний.

Политик поблагодарил председателя парламента Игоря Гросу за возможность вернуться к выступлениям. Ранее решение о временном ограничении было принято после заседания 7 мая, когда Вершинин использовал оскорбительное высказывание в адрес депутатов от PAS и не принес публичных извинений, передает agora.md

По словам депутата, в период действия санкции он сделал выводы о политической ситуации в стране. Он заявил, что партия «Демократия дома» демонстрирует рост в опросах, тогда как правящая Партия действия и солидарности, по его оценке, теряет поддержку. Также он отметил, что тема европейской интеграции не является исключительной повесткой PAS.

Ранее председатель парламента Игорь Гросу объявил о временном лишении права слова Вершинина сроком на три пленарных заседания. Аналогичная мера была применена и к депутату Василе Костюку, который поддержал заявления коллеги.

Оба депутата были ограничены в праве выступлений в рамках парламентских процедур после дисциплинарных нарушений.