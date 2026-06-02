Великобритания первой в мире ввела ограничения для Google AI Overviews.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Великобритании, передает epravda.com.ua

Google признана компанией со стратегическим рыночным статусом в сегменте поисковых сервисов, что позволяет налагать на нее специальные обязательства.

В британском правительстве отмечают, что новые правила должны укрепить позиции СМИ и других правообладателей при переговорах с Google о вознаграждении за использование их материалов.

Компанию обязали обеспечить четкие ссылки на источники в AI Overviews, чтобы пользователи могли видеть, откуда взята информация.

Кроме того, издатели получат возможность запрещать использование своих материалов для обучения моделей искусственного интеллекта Google.