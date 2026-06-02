2 Июня 2026, 22:11
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Великобритания первой в мире ввела ограничения для Google AI Overviews
Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании обязало Google внедрить механизмы, которые позволят издателям контролировать использование их контента в сервисе AI Overviews.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Великобритании, передает epravda.com.ua
Google признана компанией со стратегическим рыночным статусом в сегменте поисковых сервисов, что позволяет налагать на нее специальные обязательства.
В британском правительстве отмечают, что новые правила должны укрепить позиции СМИ и других правообладателей при переговорах с Google о вознаграждении за использование их материалов.
Компанию обязали обеспечить четкие ссылки на источники в AI Overviews, чтобы пользователи могли видеть, откуда взята информация.
Кроме того, издатели получат возможность запрещать использование своих материалов для обучения моделей искусственного интеллекта Google.