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epravda.com.ua logoepravda
2 Июня 2026, 22:11
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Великобритания первой в мире ввела ограничения для Google AI Overviews

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании обязало Google внедрить механизмы, которые позволят издателям контролировать использование их контента в сервисе AI Overviews.

Великобритания первой в мире ввела ограничения для Google AI Overviews.
Великобритания первой в мире ввела ограничения для Google AI Overviews.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Великобритании, передает epravda.com.ua

Google признана компанией со стратегическим рыночным статусом в сегменте поисковых сервисов, что позволяет налагать на нее специальные обязательства.

В британском правительстве отмечают, что новые правила должны укрепить позиции СМИ и других правообладателей при переговорах с Google о вознаграждении за использование их материалов.

Компанию обязали обеспечить четкие ссылки на источники в AI Overviews, чтобы пользователи могли видеть, откуда взята информация.

Кроме того, издатели получат возможность запрещать использование своих материалов для обучения моделей искусственного интеллекта Google.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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