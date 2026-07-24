Депутат: В Румынии газ почти вдвое дешевле, чем хотят сделать в Молдове

Во время акции протеста, организованной парламентской оппозицией у здания НАРЭ, депутат «Нашей партии» Константин Куюмжу заявил, что оппозиция поддерживает граждан и раскритиковал действия властей при закупке газа.

«Мы пришли к этому зданию, чтобы протестовать против предложения повысить цену на газ почти на 5,5 леев — с 14,42 до 20,3 лея. Непонятно, чем занимались руководители этих учреждений и почему они не закупили газ тогда, когда он был дешевым», — заявил Константин Куюмжу, цитирует omniapres.md

Депутат подчеркнул, что в настоящее время потребители в Румынии платят около 12,52 лея в пересчете на молдавскую валюту за эквивалент одного кубометра газа — почти в два раза меньше, чем предлагаемый тариф для молдавских потребителей.

«Сегодня в Румынии газ стоит около 12,52 лея в пересчете на наши деньги. Это почти вдвое дешевле, чем его хотят сделать в Республике Молдова. Это позор», — заявил Куюмжу.

Он также отметил, что представители нынешней власти, которые раньше сами организовывали протесты против высоких тарифов на газ, теперь отсутствуют в публичном пространстве.

Напомним, ранее парламентская фракция «Нашей партии» зарегистрировала законопроект, предусматривавший отмену 8-процентной ставки НДС на природный газ. По мнению авторов инициативы, это позволило бы снизить тариф для потребителей. Однако законопроект был отклонен парламентским большинством PAS.

Кроме того, государственная компания Energocom запросила повышение тарифа на газ на 45%, а НАРЭ предложило установить тариф на уровне 20,3 лея за кубометр — почти на 6 леев выше действующего.