Судьба нового тарифа на газ решится 24 июля: НАРЭ включило вопрос в повестку.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) рассмотрит в пятницу, 24 июля, заявку компании Energocom на повышение регулируемого тарифа на природный газ. Вопрос уже включен в повестку заседания регулятора.

Energocom предлагает повысить регулируемую цену на природный газ для бытовых потребителей, подключенных к распределительным сетям низкого давления, с 13,35 лея до 19,37 лея за кубометр без учета НДС, передает rupor.md

Компания объясняет необходимость пересмотра тарифа увеличением стоимости закупки природного газа на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и высокой волатильности международных энергетических рынков.

По данным Energocom, сложившаяся ситуация привела к образованию тарифного дефицита, который оценивается примерно в 106 миллионов леев.

Окончательное решение по запросу будет принято ANRE на заседании, назначенном на 24 июля.