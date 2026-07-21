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rupor.md logorupor
21 Июля 2026, 08:20
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Судьба нового тарифа на газ решится 24 июля: НАРЭ включило вопрос в повестку

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) рассмотрит в пятницу, 24 июля, заявку компании Energocom на повышение регулируемого тарифа на природный газ. Вопрос уже включен в повестку заседания регулятора.

Судьба нового тарифа на газ решится 24 июля: НАРЭ включило вопрос в повестку.
Судьба нового тарифа на газ решится 24 июля: НАРЭ включило вопрос в повестку.

Energocom предлагает повысить регулируемую цену на природный газ для бытовых потребителей, подключенных к распределительным сетям низкого давления, с 13,35 лея до 19,37 лея за кубометр без учета НДС, передает rupor.md

Компания объясняет необходимость пересмотра тарифа увеличением стоимости закупки природного газа на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и высокой волатильности международных энергетических рынков.

По данным Energocom, сложившаяся ситуация привела к образованию тарифного дефицита, который оценивается примерно в 106 миллионов леев.

Окончательное решение по запросу будет принято ANRE на заседании, назначенном на 24 июля.

Источник
rupor.md logorupor
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