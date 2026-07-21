Energocom приступил к закупкам газа на предстоящую зиму.

Компания Energocom приступила к закупке природного газа, необходимого для отопительного сезона 2026–2027 годов, и сообщила, что часть запланированных объёмов уже законтрактована.

На сегодняшний день проведено пять тендеров по выбору поставщиков. По данным компании, тендеры касались закупки газа как на последние три месяца текущего года, так и на весь газовый год, который завершится 30 сентября 2027 года, пишет rupor.md

Всего Energocom планирует приобрести несколько партий объёмом до 276 тысяч МВт·ч на период с октября по декабрь, до 270 тысяч МВт·ч на январь–март 2027 года, а также до 365 тысяч МВт·ч на весь газовый год.

Компания пока не раскрывает точные объёмы уже закупленного газа и стоимость заключённых контрактов. В Energocom пояснили, что закупки осуществляются поэтапно, чтобы сравнить предложения рынка и получить наиболее выгодные условия.

Процесс закупок продолжится в ближайшие месяцы. Новые тендеры будут проводиться в зависимости от потребностей и ситуации на рынке. Полностью завершить контрактование объёмов на газовый год 2026–2027 планируется до конца октября.