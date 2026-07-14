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agora.md logoagora
14 Июля 2026, 09:02
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Депутат требует проверить стоимость аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом"

Депутат от «Нашей партии» Константин Куюмжу заявил, что обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить реальную стоимость аудита долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

Куюмжу требует проверить стоимость аудита долга &#34;Молдовагаз&#34; перед &#34;Газпромом&#34;.
Куюмжу требует проверить стоимость аудита долга "Молдовагаз" перед "Газпромом".

В опубликованном в Facebook видео он указал на расхождение между фактическими расходами в 800 тыс. евро, подтвержденными Агентством публичной собственности (АПС), и суммой свыше 1,1 млн евро, о которой ранее говорил бывший министр энергетики Виктор Парликов, пишет agora.md

В свою очередь Виктор Парликов заявил, что Куюмжу делает «политические заявления», подчеркнув, что отвечал за использование результатов аудита, а не за заключение контракта. В свою очередь в "Молдовагазе" сообщили, что аудит был заказан Агентством публичной собственности.

Согласно ответу АПС, полученному Константином Куюмжу, услуги по аудиту, оказанные компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance & Co Limited, обошлись в 800 тыс. евро.

По мнению депутата, между официальной информацией о стоимости аудита исторического долга "Молдовагаз" и публичными заявлениями бывшего министра энергетики Виктора Парликова, который говорил о более высокой стоимости проверки, существуют существенные расхождения.

Виктор Парликов заявил, что не занимался заключением контракта на аудит и не располагает подробностями по этому вопросу.

«Контракт уже был подписан, но он не покрывал всех расходов. Я видел результаты и отвечал за то, что мы будем делать с итогами этого аудита. Однако сам контракт заключало Агентство публичной собственности. Подробностей я не знаю», — сказал бывший министр энергетики.

Кроме того, Куюмжу заявил, что долг перед "Газпромом" якобы неправильно отражен в бухгалтерской отчетности "Молдовагаза", где фигурирует вся сумма задолженности — 709 млн долларов. При этом правительство признает долг лишь в размере 8,6 млн долларов. По мнению депутата, государство использует такую схему для получения более высоких налоговых поступлений.

В "Молдовагазе", в свою очередь, сообщили, что сумма в 709 млн долларов содержится в актах сверки, подписанных "Молдовагазом" и "Газпромом", и отказались комментировать позицию правительства.

«Абсурдно платить налоги с долгов. Даже не хочу это комментировать», — заявил Парликов.

Правительство Молдовы признает историческую задолженность перед "Газпромом" лишь в размере 8,6 млн долларов из общей суммы, которую требует российский концерн. Эта цифра была определена по итогам независимого международного аудита, заказанного властями Кишинева.

В 2023 году тогдашний министр энергетики Виктор Парликов заявлял, что общая стоимость аудита составила около 1,1 млн евро, объяснив увеличение расходов проведением дополнительных исследований, из-за чего итоговая сумма оказалась выше первоначально объявленной.

Источник
agora.md logoagora
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