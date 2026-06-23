MoldATSA отрицает исчезновение денег Eurocontrol и ссылается на аудит.

MoldATSA заявила, что средства Eurocontrol, выделенные предприятию после начала войны в Украине, не исчезали и были использованы по назначению.

В предприятии утверждают, что это подтверждает отчет независимого аудитора ATA Consult, передает rupor.md

Так MoldATSA ответила на заявления бывшего директора предприятия Сорина Стати в эфире Puterea a Patra. Он рассказал, что бывший руководитель MoldATSA Думитру Вангели якобы говорил ему о проблемах с деньгами Eurocontrol. Речь идет о гранте, о котором власти сообщали в ноябре 2022 года. Тогда объявлялось, что Молдова получит 3 млн евро из фонда Eurocontrol для поддержки MoldATSA.

Средства должны были пойти на зарплаты, обучение персонала и другие расходы, необходимые для работы предприятия после резкого падения авиационного трафика из-за войны в Украине. В эфире Стати заявил, что деньги якобы поступили в период, когда MoldATSA временно руководил Олег Попшой. По словам бывшего директора MoldATSA, Вангели якобы просил у него совета, как поступить с этой ситуацией.

«Он обратился ко мне: дай мне какую-то идею, как это замаскировать. Я сказал: как ты собираешься замаскировать 3 млн евро? Это абсолютная глупость», — заявил Стати.

Он также утверждал, что Вангели рассказывал ему о разговоре с Попшоем, который якобы советовал не вмешиваться, поскольку ситуацией занимался Андрей Спыну. После этих заявлений бывший министр инфраструктуры Андрей Спыну написал, что следит за ситуацией вокруг MoldATSA и видит попытки втянуть его в этот скандал.

Спыну заявил, что все ресурсы Eurocontrol, выделенные на зарплаты и внедрение оборудования CAT III, были проверены. Он также призвал MoldATSA опубликовать все данные о суммах, полученных от Eurocontrol, и о расходах.

В ответ MoldATSA заявила, что утверждения об исчезновении денег ложные.

По данным MoldATSA, проверку использования средств провела компания ATA Consult. В отчете, выпущенном в марте 2024 года, говорится, что в 2023 году предприятие получило 2 623 118 евро из фонда солидарности Eurocontrol. В MoldATSA утверждают, что аудит не выявил нехватки средств, нецелевого использования или других нарушений при управлении грантом.

По версии предприятия, 911 тыс. евро направили на расходы, предусмотренные программой. Речь идет о зарплатах, профессиональном обучении и других операционных затратах, необходимых для возобновления и поддержания деятельности. Еще 1 712 117,97 евро якобы использовали для авансов по инвестициям в инфраструктуру и техническое оборудование предприятия.

Часть средств, по данным MoldATSA, пошла на внедрение системы ILS CAT III в Международном аэропорту Кишинева. Эта система позволяет самолетам садиться при плохой погоде и снижает риск отмены или перенаправления рейсов. В компании заявили, что данные об использовании внешнего финансирования задокументированы и могут быть проверены по официальным актам и независимым аудиторским отчетам.

Ситуация вокруг MoldATSA обострилась после расследования Ziarul de Gardă о резюме Думитру Вангели. В материале говорилось, что он указывал в CV лицензию пилота, якобы полученную в авиационной школе CargAir в Канаде, и работу вторым пилотом в Air Canada в 2012–2014 годах. По данным расследования, эта информация не подтвердилась из официальных источников. Air Canada сообщила, что не располагает данными, которые подтверждали бы, что Вангели когда-либо работал пилотом в авиакомпании.

После публикации расследования Вангели сначала временно отстранили от должности, а затем решили уволить. Агентство публичной собственности сообщило, что Совет администрации MoldATSA отозвал его мандат из-за утраты доверия со стороны учредителя. Увольнение вступило в силу с 22 июня.

Отдельный эпизод связан с Анастасией Табурчану, двоюродной сестрой президента Молдовы Майи Санду. Ее имя появилось в публичных обсуждениях после сообщений о работе в MoldATSA и доходах, которые менее чем за год могли превысить 1 млн леев.

Табурчану заявила для BANI.MD, что сама не искала должность в организации. По ее словам, с ней связались представители MoldATSA, которые искали специалиста по коммуникациям.

«Со мной связался кто-то из MoldATSA, потому что они искали специалиста по коммуникациям. Я попыталась найти кого-то, кто хотел бы занять эту должность, спрашивала через знакомых. Не нашла никого, кто тогда искал работу. После нескольких обсуждений я согласилась на эту позицию», — заявила Табурчану.