Депутат PAS рассказала о компенсации за аренду жилья: 8000 леев в месяц

Депутат от PAS Лариса Волох призналась, что помимо зарплаты парламентария ежемесячно получает компенсацию за аренду жилья в размере 8 тысяч леев, поскольку не имеет собственной квартиры в Кишиневе.

Заявления прозвучали в эфире передачи Pe față на телеканале Moldova 1, сообщает unimedia.info

— Помимо зарплаты депутата, в ваших декларациях за 2024 и 2025 годы указаны выплаты или компенсации от парламента почти на 400 тысяч леев. О чем идет речь?

— Это компенсации, которые получают депутаты. Я получаю три вида выплат: за транспорт, за проживание, потому что у меня нет квартиры в Кишиневе, а также выплату, связанную с помощником-консультантом.

— Какую компенсацию за жилье вы получаете?

— 8 тысяч леев. Я снимаю квартиру.

— И вы считаете это справедливым по отношению к остальным гражданам?

— Ну, как сказать...

— Господин Тофан говорил, что всем нужно затянуть пояса. Может, начать с депутатов, чтобы они сами оплачивали жилье и транспорт? Когда человек устраивается на работу, он сам обеспечивает себя жильем.

— Этот вопрос еще предстоит обсудить. Мне сложно сейчас ответить. Эти компенсации существовали и до нас, мы их просто унаследовали, а в последнее время зарплаты себе не повышали. Если господин Тофан выступит с предложениями по оптимизации, в том числе этих выплат, мы готовы обсуждать.

— Вы бы поддержали такие изменения?

— Мне сложно сказать, но это можно обсудить.