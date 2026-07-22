В Молдове пострадавшим от картельных сговоров упростят получение компенсаций.

Пострадавшие от антиконкурентных практик смогут проще добиваться компенсации ущерба через суд и будут освобождены от уплаты государственной пошлины при защите своих прав.

Законопроект, разработанный Советом по конкуренции и продвигаемый Министерством экономического развития и цифровизации, впервые вводит детальный механизм, который позволит гражданам и компаниям, пострадавшим от незаконных соглашений между предприятиями или злоупотребления доминирующим положением, требовать полного возмещения ущерба, пишет bani.md

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство Молдовы лишь в общих чертах предусматривает возможность требовать компенсацию за нарушение правил конкуренции, не устанавливая четких процедур. Из-за этого потребители и предприятия сталкиваются с трудностями при взыскании ущерба, особенно в сложных делах, когда доказательства находятся у компаний, в отношении которых ведется расследование, либо у самого Совета по конкуренции. Авторы проекта считают, что новые правила облегчат доступ к правосудию и приведут национальное законодательство в соответствие со стандартами Европейского союза.

Согласно законопроекту, любое физическое или юридическое лицо сможет требовать полного возмещения ущерба независимо от того, имело ли оно прямые договорные отношения с компанией, нарушившей закон. Компенсация сможет включать фактический ущерб, упущенную выгоду и начисленные проценты. Все такие дела будет рассматривать Апелляционная палата Центр, а истцы будут освобождены от уплаты государственной пошлины.

Еще одно важное положение предусматривает, что у пострадавших будет пять лет на обращение в суд за компенсацией. Этот срок начнет исчисляться с момента, когда человеку или компании станет известно о самом нарушении, причиненном ущербе и лице, совершившем правонарушение.

В случаях картельных сговоров суды будут исходить из презумпции, что такие действия привели к увеличению цен примерно на 20%. Компании смогут опровергнуть эту презумпцию только в том случае, если представят доказательства того, что роста цен не было либо он был иным.

Проект также предусматривает санкции за попытки воспрепятствовать судебному разбирательству. Физическим лицам, которые откажутся предоставить доказательства, уничтожат документы или нарушат правила конфиденциальности, грозят штрафы от 1 тыс. до 500 тыс. леев. Для предприятий предусмотрены штрафы от 0,1% до 1% годового оборота, полученного в предыдущем году.