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logos.press.md logologos
28 Июля 2026, 08:03
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Государство заплатит за ошибки в судах

Государство значительно расширяет список оснований для выплаты компенсаций за произвол правоохранительных органов.

Государство заплатит за ошибки в судах.
Государство заплатит за ошибки в судах.

Возмещения материального и морального ущерба можно будет добиться за нарушения в административных делах, незаконную прослушку, обыски и даже бездействие властей. Документ готовится к принятию во втором чтении, сообщает logos-press.md

Согласно новым нормам, ущерб подлежит возмещению, в том числе при незаконном применении процессуальных мер принуждения, таких как задержание, предварительный арест, домашний арест или принудительное помещении в медицинское либо психиатрическое учреждение. 

Компенсации также можно будет требовать в случае незаконного применения мер безопасности или обеспечительных мер, таких как специальная конфискация, выдворение, лишение права управления транспортными средствами или наложение ареста на имущество. Исключением станут меры воспитательного характера, применяемые к несовершеннолетним, поскольку они преследуют цели реабилитации и социальной реинтеграции, а не носят репрессивный характер. 

Другая категория касается процессуальных действий и специальных следственных мероприятий, проведенных с нарушением закона, включая обыски или прослушивание (перехват сообщений), осуществленные без соблюдения законных условий. Власти подчеркивают, что подобные процедуры могут серьезно нарушить право на частную жизнь и требуют гарантий от злоупотреблений. 

Кроме того, государство может нести ответственность и за бездействие компетентных органов, если оно существенно затрагивает права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного. 

Потери компенсируют в полном объеме 

Физическому или юридическому лицу компенсируются или возвращаются зарплата, имущество, штрафы, понесенные судебные расходы. К примеру, за незаконное преследование и необоснованные работы государство выплатит потерянную зарплату с учетом инфляции (или по средней по экономике), а за каждый час принудительного труда наложат выплату из расчета 150 леев. Помимо этого, пострадавшим лицам и компаниям полностью возместят фактический материальный ущерб и упущенную выгоду. 

Однако право на компенсацию будет возникать не из-за любой процессуальной ошибки, а только вследствие серьезных нарушений, причинивших подлежащий возмещению вред.

Источник
logos.press.md logologos
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