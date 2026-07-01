Государство заплатит за ошибки в судах.

Государство значительно расширяет список оснований для выплаты компенсаций за произвол правоохранительных органов.

Возмещения материального и морального ущерба можно будет добиться за нарушения в административных делах, незаконную прослушку, обыски и даже бездействие властей. Документ готовится к принятию во втором чтении, сообщает logos-press.md

Согласно новым нормам, ущерб подлежит возмещению, в том числе при незаконном применении процессуальных мер принуждения, таких как задержание, предварительный арест, домашний арест или принудительное помещении в медицинское либо психиатрическое учреждение.

Компенсации также можно будет требовать в случае незаконного применения мер безопасности или обеспечительных мер, таких как специальная конфискация, выдворение, лишение права управления транспортными средствами или наложение ареста на имущество. Исключением станут меры воспитательного характера, применяемые к несовершеннолетним, поскольку они преследуют цели реабилитации и социальной реинтеграции, а не носят репрессивный характер.

Другая категория касается процессуальных действий и специальных следственных мероприятий, проведенных с нарушением закона, включая обыски или прослушивание (перехват сообщений), осуществленные без соблюдения законных условий. Власти подчеркивают, что подобные процедуры могут серьезно нарушить право на частную жизнь и требуют гарантий от злоупотреблений.

Кроме того, государство может нести ответственность и за бездействие компетентных органов, если оно существенно затрагивает права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного.

Потери компенсируют в полном объеме

Физическому или юридическому лицу компенсируются или возвращаются зарплата, имущество, штрафы, понесенные судебные расходы. К примеру, за незаконное преследование и необоснованные работы государство выплатит потерянную зарплату с учетом инфляции (или по средней по экономике), а за каждый час принудительного труда наложат выплату из расчета 150 леев. Помимо этого, пострадавшим лицам и компаниям полностью возместят фактический материальный ущерб и упущенную выгоду.

Однако право на компенсацию будет возникать не из-за любой процессуальной ошибки, а только вследствие серьезных нарушений, причинивших подлежащий возмещению вред.