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realitatea.md logorealitatea
1 Июля 2026, 16:41
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Депутат от PAS оштрафована за клеветнический комментарий в Facebook

На депутата от PAS Веронику Купчу был составлен административный протокол за клевету. Народная избранница должна будет заплатить штраф в размере 3 000 леев после того, как оставила комментарий в Facebook.

Депутат от PAS оштрафована за клеветнический комментарий в Facebook.
Депутат от PAS оштрафована за клеветнический комментарий в Facebook.

Все началось 24 мая, когда парламентарий написала в социальной сети, что примар села Негурены Теленештского района Ион Попа якобы ночью незаконно проник в дом одной из семей в населенном пункте, сообщает realitatea.com

Вскоре после этого Попа раскритиковал действия депутата в социальных сетях и подал жалобу в полицию. 29 июня в отношении Вероники Купчу был составлен административный протокол. Редакции Realitatea удалось получить копию документа. В нем указано, что депутат не признает своей вины.

«Примару, который действительно работает для своего населенного пункта, нечего делать в соседних селах, запугивая граждан. Погоня за популярностью ни к чему хорошему не приводит, особенно когда человек далеко не святой», — написала Вероника Купчу в Facebook вскоре после публикации Иона Попы, в которой он сообщил, что депутат была оштрафована.

В свою очередь, примар Негурен прокомментировал решение следующим образом:

«Надеюсь, эта санкция станет четким сигналом о том, что ни статус депутата правящей партии, ни государственная должность не дают права выдвигать ложные обвинения, распространять сплетни и слухи или порочить людей без каких-либо доказательств. Политика должна строиться на аргументах и фактах, а не на методах базарной перебранки».

Представители PAS не ответили на запрос Realitatea с просьбой прокомментировать ситуацию. Национальная полиция также не предоставила редакции каких-либо разъяснений по этому делу.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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