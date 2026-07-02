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eurointegration.com.ua logoeurointegration
2 Июля 2026, 21:20
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Туск отказался от иммунитета из-за иска о клевете, поданного против него

Премьер-министр Польши Дональд Туск добровольно отказался от иммунитета в связи с обвинением в клевете, выдвинутым против него Институтом суверенной Польши бывшего министра юстиции Збигнева Зёбро.

Туск отказался от иммунитета из-за иска о клевете, поданного против него.
Туск отказался от иммунитета из-за иска о клевете, поданного против него.

Конфликт разгорелся в начале апреля, когда Дональд Туск во время заседания правительства обнародовал данные Агентства внутренней безопасности. По данным спецслужбы, на стыке октября и ноября 2025 года, незадолго до голосования по закону о рынке криптовалют, руководитель криптобиржи Zondacrypto Пшемыслав Краль перечислил средства двум фондам, передает eurointegration.com.ua

Как заявил тогда премьер, 450 тысяч злотых поступили в фонд "Института суверенной Польши", председателем которого является экс-министр юстиции и бывший главный прокурор Збигнев Зёбро. Кроме того, ещё около 300 тысяч злотых получил фонд "Хорошее правительство", который возглавляет депутат от ультраправой "Конфедерации" Пшемыслав Виплер.

В ответ на эти обвинения представители института Зёбро заявили о ложной клевете и подали против главы правительства иск в суд, одновременно требуя снятия с него иммунитета.

Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка в комментарии изданию подтвердил, что Туск не собирается прятаться за процессуальным статусом.

"Если они хотят обратиться в суд, пусть обращаются, но они проиграют. Премьер-министр отказался от иммунитета в этом деле, он готов к конфронтации. Факты очевидны: их финансировали субъекты, связанные с Zondacrypto, и они были чрезвычайно активны, чтобы заблокировать законодательные нормы, касающиеся рынка криптовалют", – сказал Шлапка.

Теперь процедура требует, чтобы регламентный комитет Сейма формально утвердил заявление премьера об отказе от иммунитета. После этого дело начнет рассматривать суд.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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