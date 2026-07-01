Депутат: Некоторым пациентам приходится приходить в больницу со своими расходными материалами.

Из-за этого некоторым пациентам приходится покупать их за собственные деньги, чтобы пройти обследование или получить необходимое лечение, передает stiri.md

Парламентарий потребовал на заседании парламента заслушать министра здравоохранения Емила Чебана, чтобы тот объяснил ситуацию с обеспечением медицинских учреждений материалами, необходимыми для оказания медицинской помощи.

По словам Николае Маргаринта, из все большего числа районов поступают сигналы о нехватке в больницах самых необходимых материалов, таких как перчатки, шприцы, вата и другие расходные материалы.

Депутат утверждает, что в некоторых случаях пациентов вынуждают приобретать эти материалы самостоятельно.

«Есть пациенты, которым приходится приносить из дома собственные расходные материалы, чтобы пройти обследование или получить необходимое лечение. Такая ситуация недопустима», — заявил Николае Маргаринт.

Депутат потребовал, чтобы министр здравоохранения публично представил информацию о масштабах проблемы, причинах возникновения дефицита и срочных мерах, которые планируется принять для исправления ситуации.

«Пациент не должен оплачивать из собственного кармана недостатки системы здравоохранения и не должен быть вынужден самостоятельно приобретать материалы, необходимые для получения медицинской помощи», — добавил парламентарий.

Инициатива о заслушивании министра здравоохранения не получила поддержки парламентского большинства.