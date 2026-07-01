theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
5 Июля 2026, 08:12
23
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Депутат: Некоторым пациентам приходится приходить в больницу со своими расходными материалами

Депутат от «Нашей партии» Николае Маргаринт заявил, что в ряде больниц страны ощущается нехватка жизненно важных расходных материалов.

Депутат: Некоторым пациентам приходится приходить в больницу со своими расходными материалами.
Депутат: Некоторым пациентам приходится приходить в больницу со своими расходными материалами.

Из-за этого некоторым пациентам приходится покупать их за собственные деньги, чтобы пройти обследование или получить необходимое лечение, передает stiri.md

Парламентарий потребовал на заседании парламента заслушать министра здравоохранения Емила Чебана, чтобы тот объяснил ситуацию с обеспечением медицинских учреждений материалами, необходимыми для оказания медицинской помощи.

По словам Николае Маргаринта, из все большего числа районов поступают сигналы о нехватке в больницах самых необходимых материалов, таких как перчатки, шприцы, вата и другие расходные материалы.

Депутат утверждает, что в некоторых случаях пациентов вынуждают приобретать эти материалы самостоятельно.

«Есть пациенты, которым приходится приносить из дома собственные расходные материалы, чтобы пройти обследование или получить необходимое лечение. Такая ситуация недопустима», — заявил Николае Маргаринт.

Депутат потребовал, чтобы министр здравоохранения публично представил информацию о масштабах проблемы, причинах возникновения дефицита и срочных мерах, которые планируется принять для исправления ситуации.

«Пациент не должен оплачивать из собственного кармана недостатки системы здравоохранения и не должен быть вынужден самостоятельно приобретать материалы, необходимые для получения медицинской помощи», — добавил парламентарий.

Инициатива о заслушивании министра здравоохранения не получила поддержки парламентского большинства.

Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте