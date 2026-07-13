Делегацию Молдовы на переговорах с ЕС по следующему кластеру возглавит Осмокеску.

ЕС откроет переговоры с Молдовой по кластеру 6. Делегацию в Брюсселе возглавляет Еуджен Осмокеску.

Европейский союз 14 июля откроет с Молдовой переговоры по новому кластеру в рамках процесса вступления в ЕС. На третьей Межправительственной конференции «Молдова – Европейский союз» в Брюсселе будет дан старт переговорам по кластеру 6 «Внешние отношения», сообщает radiomoldova.md

Молдавскую делегацию возглавит исполняющий обязанности премьер-министра Евгений Осмокеску. В переговорах также примут участие вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов и министр иностранных дел Михай Попшой.

Помимо участия в Межправительственной конференции, представители молдавских властей проведут ряд встреч с европейскими чиновниками. Осмокеску встретится с еврокомиссарами Марошем Шефчовичем и Валдисом Домбровскисом, а Попшой проведет переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, представителями Европейской службы внешних связей и депутатами Европарламента.

Как сообщили в МИД, основными темами переговоров станут дальнейший процесс вступления Молдовы в Евросоюз, развитие сотрудничества с ЕС, региональная безопасность и европейская поддержка республики.

Кластер «Внешние отношения» станет вторым этапом переговоров о вступлении Молдовы в ЕС. Первый кластер — «Основополагающие ценности» — был открыт 15 июня.

Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз в 2022 году, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В том же году республика получила статус страны-кандидата. Процесс переговоров охватывает 33 главы, объединенные в шесть тематических кластеров.