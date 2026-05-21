Гросу требует освобождения Эмилиана Чебана, удерживаемого в течение четырех лет в Приднестровье
Председатель парламента Игорь Гросу отреагировал на петицию, поданную Promo-LEX по делу Эмилиана Чебана, потребовав его немедленного и безоговорочного освобождения из незаконного заключения в Приднестровском регионе.
Председатель Законодательного собрания осудил действия силовых структур в Тирасполе и обвинил их в серьезных нарушениях прав человека, передает tvrmoldova.md
«Они (Тирасполь) нарушают права человека. Сейчас у нас случай с молодым человеком, который отказывается стать пушечным мясом для каких-то сепаратистов. Его незаконно удерживают. Что они должны сделать? Быстро и безоговорочно освободить этого молодого человека. И пусть никто оттуда с погонами или занимающий определенную должность не жалуется позже, когда обратится к конституционным властям Республики Молдова», — заявил Игорь Гросу.
По данным ассоциации Promo-LEX, Эмилиан Чебан почти четыре года незаконно содержался под стражей и подвергался пыткам в тюрьме на левом берегу Днестра после того, как отказался подписать 10-летний контракт с военизированными структурами в Тирасполе. После отказа молодой человек был приговорен так называемыми приднестровскими властями к 12 годам лишения свободы.
Представители Promo-LEX призвали к срочному вмешательству конституционных властей Кишинева для защиты прав Эмилиана Чебана и его освобождения.