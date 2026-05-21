Infotag.md logoInfotag
21 Мая 2026, 19:33
6 242
Так называемый министр безопасности Тирасполя зачислил Молдову в "противники Приднестровья"

Гебос отметил, что Приднестровью необходимо выстроить систему контрмер для противодействия давлению Молдовы.

Об этом заявил так называемый министр государственной безопасности Приднестровского региона Валерий Гебос, передает infotag.md

По его словам, «противник Приднестровья использует весь имеющийся инструментарий для оказания негативного воздействия на приднестровцев: военно-политический, информационный, экономический, культурно-идеологический, образовательный, религиозный и другие уровни воздействия». 

«По всем этим направлениям нам необходимо выстраивать систему контрмер по минимизации деструктивного влияния с доведением до населения правдивой информации», - считает он.

Источник
Infotag.md logoInfotag
