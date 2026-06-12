Перчун пригрозил увольнениями районным советам, затягивающим реорганизацию школ

Дан Перчун сообщил, что до конца мая 73 учебных заведения должны были быть реорганизованы, однако процесс завершён не во всех районах, пишет agora.md

«Мы ещё не достигли 73. Около 40 учреждений уже имеют утверждённые районными советами решения, но есть советы, которые не спешат применять закон должным образом», — сказал министр.

По словам Перчуна, некоторые районные советы официально предупредили в письменном виде о том, что учреждения, не реорганизованные в соответствии с законом, не получат финансирования с нового учебного года.

«Мы проинформировали их: закон гласит, что если требования не выполняются, соответствующие учреждения не будут финансироваться с нового учебного года», — заявил министр.

Дан Перчун также сообщил, что местные избранники, отказывающиеся голосовать за реорганизацию, могут быть привлечены к административной ответственности.

«Районные советники, которые отказываются голосовать за реорганизацию, подлежат административной ответственности за злоупотребление служебным положением или халатность. Им грозит штраф и даже отстранение от должности районного советника», — заявил Дан Перчун.

Говоря о критериях выбора школ для учеников, министр пояснил, что решения принимаются на уровне районных советов — Министерство образования не навязывает направления.

«Мы не заставляем и не принуждаем направлять детей туда или сюда. Это решения районных советов. Более того, часто выбор делают родители», — пояснил Перчун.

Он добавил, что в некоторых случаях родители могут выбирать между несколькими учреждениями, а районный совет обязан предоставить транспорт для учеников.

«Жёсткого правила нет — всё зависит от конкретного района. Местные власти лучше знают, как управлять такой ситуацией», — резюмировал Дан Перчун.