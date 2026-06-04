4 Июня 2026, 12:36
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В школах Молдовы сократят бюрократию и усилят поддержку
Министр образования Дан Перчун представил основные направления реформы Restart în Educație, направленной на модернизацию системы управления в сфере образования.
По словам министра, реформа предполагает повышение эффективности администрирования школ, увеличение инвестиций, более оперативное принятие решений и быстрое реагирование на проблемные ситуации, передает rupor.md
Учебные заведения получат расширенную автономию, а уровень бюрократической нагрузки будет снижен. Также предусмотрено усиление профессиональной поддержки руководителей школ и улучшение механизмов управления.
Отдельное внимание уделяется интеграции детей с особыми образовательными потребностями, борьбе с неформальными платежами и деполитизации образовательных учреждений.
Кроме того, реформа предусматривает улучшение статуса и системы оплаты труда сотрудников территориальных структур системы образования.