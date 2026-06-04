В школах Молдовы сократят бюрократию и усилят поддержку

По словам министра, реформа предполагает повышение эффективности администрирования школ, увеличение инвестиций, более оперативное принятие решений и быстрое реагирование на проблемные ситуации, передает rupor.md

Учебные заведения получат расширенную автономию, а уровень бюрократической нагрузки будет снижен. Также предусмотрено усиление профессиональной поддержки руководителей школ и улучшение механизмов управления.

Отдельное внимание уделяется интеграции детей с особыми образовательными потребностями, борьбе с неформальными платежами и деполитизации образовательных учреждений.

Кроме того, реформа предусматривает улучшение статуса и системы оплаты труда сотрудников территориальных структур системы образования.