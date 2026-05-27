Чебан о реформе публичной администрации: Меня никуда не приглашали.

Выступая во вторник в рамках круглого стола «На пути к широкому политическому и общественному консенсусу по реформе местного публичного управления», организованного фондом Friedrich Ebert, Чебан отметил, что власти даже не попытались прийти к широкому консенсусу на предмет проводимой реформы с примарами, передает infotag.md

«Меня ни разу никуда не пригласили, чтобы узнать, как я вижу эту реформу. Никаких консультаций с органами местных властей не было. Ни о каком вовлечении, участии речи не идет. Это была симуляция демократического процесса. Все было спущено с кабинетов сверху. Более того, параллельно шел процесс подавления любого другого мнения (отличного от видения центра – прим. «И.»)», - заявил Чебан.

При этом он подчеркнул, что данная реформа необходима.

«Все признают это. Но вопрос – как она будет осуществляться? Процесс начался не прозрачно. До марта-апреля даже не было концепции реформы. Всем примарам, у кого не было желтого партбилета (цвет правящей партии «Действие и солидарность»), грозили дубинкой: если не пойдете на добровольное слияние, у вас будут проблемы – финансовые, институциональные или личного плана», - сказал он.

Чебан считает предложенное властями сокращение районов с 32 до 10 «бесполезным». Он утверждает, что необходим другой вариант, в том числе «муниципализация», которую MAN готово поддержать в парламенте, так как для этого требуется менять Конституцию.

«Мы за административную реформу, но не ценой разрушения и ликвидации местных органов власти», - подытожил он.