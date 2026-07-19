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jurnal.md logojurnal
19 Июля 2026, 20:14
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Дьяков о Плахотнюке: Он поставил страну в очень драматичную ситуацию

Бывший лидер ДПМ Думитру Дьяков заявил, что не навещал Владимира Плахотнюка после его задержания в 2025 году, суда и вынесения ему обвинительного приговора судом первой инстанции по делу о краже миллиарда.

Дьяков о Плахотнюке: Он поставил страну в очень драматичную ситуацию.
Дьяков о Плахотнюке: Он поставил страну в очень драматичную ситуацию.

«Зачем мне его навещать?» — сказал Дьяков в интервью Europa Liberă, пишет jurnal.md

По его словам, в последний раз он лично встречался с Плахотнюком в 2019 году — в день, когда тот покинул Молдову после ухода от власти. После этого они еще несколько раз общались по телефону, обсуждая будущее Демократической партии.

«Тогда было непонятно, что происходит. Это была очень, очень… драматичная ситуация для многих людей», — отметил Дьяков.

Он напомнил, что несколькими годами ранее с его согласия Плахотнюк возглавил созданную им Демократическую партию и привел ее к власти. Впоследствии Плахотнюка обвинили в коррупции и «захвате» государственных институтов, которые, как утверждалось, использовались против политических оппонентов.

«Мне очень жаль всего, что произошло за эти годы… Плахотнюк разрушил и свою личную ситуацию, и положение всех нас. Сотни людей оказались в глупом положении. Их уволили и устранили из всех структур… Он поставил и республику в очень, очень драматичную ситуацию», — заявил Дьяков.

Источник
jurnal.md logojurnal
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