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Infotag.md logoInfotag
26 Июня 2026, 15:48
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Парламент принял решение о создании аварийных запасов нефтепродуктов

Под этим подразумевается наличие объемов, достаточных для обеспечения внутреннего потребления в течение 61 дня или эквивалентных чистому импорту как минимум в 90 дней.

Парламент принял решение о создании аварийных запасов нефтепродуктов.
Парламент принял решение о создании аварийных запасов нефтепродуктов.

Согласно документу, аварийные запасы будут формироваться специально созданным органом – «Центральным хранилищем» (ECS), и импортерами нефтепродуктов, при этом обязательства будут распределяться поровну между обеими сторонами, пишет infotag.md

Процесс создания запасов будет проходить постепенно, до 30 июня 2034 г., во избежание финансового давления на государственный бюджет и реальный сектор.

Индивидуальные обязательства по хранению нефтепродуктов в рамках ECS и для каждого импортера будут рассчитываться и устанавливаться Министерством энергетики на основе индивидуальных данных, ежемесячно предоставляемых экономическими агентами. Объем обязательных запасов будет пропорционален объему импортированных нефтепродуктов за предыдущий календарный год. При этом 75% от общего объема аварийных запасов составят бензин и дизельное топливо.

Около 60% от общего объема запасов должны храниться на территории Республики Молдова, но часть запасов также может храниться за пределами страны на основании двусторонних соглашений.  Резервы будут создаваться за счет компаний импортеров, что впоследствии отразится и на ценах для конечных потребителей.

Председатель парламентской комиссии по экономике Раду Мариан отметил, что при импорте в Молдову, компании будут платить 48 банов/литр (без НДС), которые будут направляться на счета ECS. Он отметил, что это временная мера, которая будет применяться до того, как ANRE определит размер данных отчислений для каждого отдельного поставщика.

Депутат от «Альтернативы» Ион Кику в этой связи заявил, что для потребителя это будет означать удорожание каждого купленного литра на 0,6 лея. Мариан подтвердил этот тезис, добавив, что «энергетическая безопасность стоит денег».

Национальное агентство по регулированию энергетики будет контролировать соблюдение экономическими агентами обязательств по хранению, а проект закона предусматривает санкции за несоблюдение правовых норм. Деятельность «Центрального хранилища» будет контролироваться Министерством энергетики.

Проект закона разработан Министерством энергетики и направлен на гармонизацию национального законодательства со стандартами Европейского союза в области безопасности поставок нефтепродуктов. После принятия, закон вступит в силу со дня публикации в Monitorul Oficial. Впоследствии, в течение восьми месяцев, правительство должно создать ECS.

Источник
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