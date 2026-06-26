Парламент одобрил ратификацию соглашения о займе в 218,2 млн евро от МБРР.

Парламент принял в первом чтении проект закона о ратификации Соглашения о займе с МБРР на сумму 218,2 млн евро. Средства предназначены для поддержки Программы операций по политикам устойчивого роста.

Кредит будет направлен на финансирование государственного бюджета, а также на реализацию структурных реформ. Он предоставляется сроком на 30 лет с 9-летним льготным периодом. Перечисление средств будет осуществлено одним траншем. Меры, включенные в программу, направлены на модернизацию государственных закупок, цифровизацию услуг, укрепление социальной защиты и стимулирование устойчивого экономического роста, пишет logos-pres.md

Основные условия займа:

сумма: 218,2 млн евро;

срок погашения: 30 лет;

льготный период: 9 лет;

процентная ставка: EURIBOR (6 месяцев) + переменная маржа (около 1,11 п.п. на момент подписания);

единовременная комиссия за предоставление кредита: 0,25% Комиссия за обязательство: 0,25% от неиспользованного остатка средств;

выплата: единым траншем;

крайний срок использования средств: 29 декабря 2028 года.

«Соглашение о займе привязано к реформам, именно поэтому оно является льготным. Будучи страной-членом Международного банка реконструкции и развития, мы должны внедрять определенные реформы для получения доступа к льготному кредитованию. И в данном случае соглашение действительно предусматривает семь реформ, которые должны были быть реализованы до одобрения займа Всемирным банком», — заявил государственный секретарь Министерства финансов Ион Гумене.

В частности, речь идет о реформах в таких ключевых областях, как государственное управление, бизнес-среда, финансовая прозрачность, образование, рынок труда, энергетика и инфраструктура.