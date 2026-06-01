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ipn
27 Июня 2026, 08:49
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Чокан: С территории поступает информация, что объединение вовсе не является добровольным

Процесс объединения населённых пунктов должен сопровождаться широким диалогом с обществом и чёткими гарантиями принятия решений без политического давления, отметил Чокан.

Чокан: С территории поступает информация, что объединение вовсе не является добровольным.
Чокан: С территории поступает информация, что объединение вовсе не является добровольным.

Такое мнение принадлежит бывшему руководителю Центра по внедрению реформ Юрие Чокану и было высказано в ходе публичных дебатов на тему: «Реформа МПУ и евроинтеграция: необходимость, эффективность и европейский путь». По словам Юрие Чокана, из многих населённых пунктов поступают сообщения о ситуациях, которые ставят под сомнение добровольный характер процесса объединения, передает ipn.md

Юрие Чокан уточнил, что Правительство должно сделать выбор между принятием чёткой формулы административной реорганизации и предоставлением реальной свободы местным общинам в определении своего будущего.

«Судя по информации, поступающей с мест, объединение не обязательно является добровольным. Либо Правительство берёт на себя ответственность и предлагает стране новую административную карту, начиная обсуждение возможных изменений, либо оно предоставляет народу полную свободу выбора, без давления со стороны представителя Правительства на местах или депутатов. Бывают случаи, когда вмешиваются и правоохранительные органы, указывая народу, как принимать решение об объединении», — пояснил Юрие Чокан.

Бывший руководитель Центра по внедрению реформ обратил внимание на то, что реформа такого масштаба не может быть успешной без широких консультаций и без учёта аргументов, выдвинутых всеми политическими силами.

«Я призываю всё общество к диалогу. Очевидно, мы никогда не достигнем абсолютного консенсуса, но когда реформу поддерживает только одна парламентская партия, а другие партии против, у нас возникает проблема. Иногда со стороны оппозиции поступают очень веские аргументы, которые необходимо учитывать», — уточнил Юрие Чокан.

Он привёл примеры вмешательства представителей центральных властей в процесс принятия решений на местном уровне. По его словам, такие ситуации подрывают доверие граждан к реформе МПУ.

«Я знаю конкретные случаи, когда в сельских советах некоторых населённых пунктов трижды принимались решения о добровольном объединении, а затем приходил заместитель ответственного за соответствующий район и объяснял людям, как им следует решать вопрос объединения. Потом приходил представитель Государственной канцелярии и говорил, что заместитель ошибался и объединение должно происходить наоборот. Такие случаи нисколько не укрепляют доверие к этой реформе», — также заявил бывший руководитель Центра по внедрению реформ.

Источник
ipn
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