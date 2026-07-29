Чебан: Власть пытается устранить меня грязными и подлыми методами.

Ион Чебан прокомментировал поданный полицией административный иск, в котором ведомство требует отстранить его от должности за предполагаемые нарушения, допущенные во время избирательной кампании на парламентских выборах 2025 года.

Градоначальник заявил, что дело носит политический характер, и обвинил власть в попытке избавиться от него на фоне скандалов и экономических проблем, сообщает ziua.md

«Они всеми силами пытаются атаковать меня политически — лично меня и мою команду. Сегодня задействованы НОН, прокуратура, НЦБК и другие структуры.

Да, они воруют миллионы, а приходят искать нарушения в примэрии Кишинева.

Говорят: "Мы отстраним мэра на один год!". Хочу, чтобы вы знали: со всех сторон пытаются сделать нам как можно больше зла, потому что именно институт примэрии сегодня пользуется наибольшим доверием благодаря вашей поддержке. Потому что мы показываем результат, потому что работаем эффективно, потому что делаем все возможное.

Что бы они ни сделали — отстранят меня, посадят в тюрьму или будут таскать по судам с помощью всех своих учреждений, — я лично создал систему, настолько хорошую, возможно, даже лучше некоторых корпоративных систем, что мы доведем до конца все проекты», — заявил Ион Чебан.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция составила в отношении мэра Кишинева административный протокол за использование служебного паспорта во время поездки в Италию в период избирательной кампании парламентских выборов 2025 года, когда он был временно отстранен от исполнения обязанностей.

Иону Чебану грозит штраф в размере 12 500 леев и отстранение от должности сроком на один год.



