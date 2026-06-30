В Молдове бывший заместитель министра внутренних дел осужден на восемь лет

Экс-чиновник, назначенный на эту должность в 2013 году по предложению Дорина Речана, который был в то время главой МВД, осужден по делу о создании и руководстве преступной организацией. Вячеслав Чебан объявлен в розыск.

Согласно документу Генерального инспектората полиции, опубликованному порталом PulsMedia, правоохранителям предписано задержать Чебана, поскольку он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа. Подлинность документа подтвердили источники TVR Moldova.

В 2022 году Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщила о передаче в суд уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы МВД. Следствие считает, что он создал и руководил организованной преступной группой, которая в октябре 2020 года осуществляла незаконную слежку за двумя прокурорами Антикоррупционной прокуратуры.

По версии обвинения, для этого Чебан создал группу внутри преступной организации «Плахотнюк», обещая завербованным участникам зарплату «не ниже, чем у сотрудников МВД».

Согласно материалам дела, один из участников, отвечавший за подготовку аналитических записок о незаконной слежке, ежемесячно получал 20 тысяч леев.

Следствие утверждает, что помимо наблюдения за прокурором Антикоррупционной прокуратуры и его заместителем, группа собирала информацию и о других лицах, посещавших учреждение, в связи с расследованием так называемого дела о «банковском мошенничестве», одним из фигурантов которого являлся и сам обвиняемый.

На кого работал Вячеслав Чебан?

В 2020 году издание Ziarul de Gardă установило, что «важным фигурантом дела о банковском мошенничестве», в интересах которого четверо бывших полицейских организовали слежку за двумя прокурорами Антикоррупционной прокуратуры, был Илан Шор — один из ключевых фигурантов дела о краже миллиарда.

Тогда были задержаны бывший начальник тюрьмы №9 «Прункул» Валентин Корлэцяну, бывший начальник тюрьмы №13 Виталий Мунтяну, экс-глава службы безопасности тюрьмы №13 Георге Сырбу и бывший начальник воспитательной службы тюрьмы №13 Ион Выртосу.

Кроме них, по данным ZdG, по делу также проходили бывший заместитель министра внутренних дел Вячеслав Чебан и бывший заместитель главы Департамента пенитенциарных учреждений Петру Быркэ. Их не задержали, поскольку, как сообщалось, они покинули страну и находились в Румынии, имея румынское гражданство.

Адвокат Илана Шора Аурелиу Коленко отверг обвинения прокуратуры.

Деятельность группы координировалась политической партией

Согласно материалам уголовного дела, расследованного при поддержке сотрудников СИБ и Управления внутренней безопасности МВД, деятельность преступной группы неофициально координировалась структурой, отвечавшей за внутреннюю безопасность одной из политических партий.

Согласно Уголовному кодексу, создание и руководство преступной организацией наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее был осужден по делу о взятке

В 2017 году Вячеслав Чебан был оштрафован на 112,5 тысячи леев, а его родственник, сотрудник Таможенной службы Станислав Караман, — на 150 тысяч леев по делу о получении взятки. Соответствующее решение вынес Кишиневский суд (сектор Буюканы).

По версии следствия, Чебан через своего родственника должен был получить десятки тысяч евро за содействие в благоприятном разрешении уголовного дела.

Как установило следствие, сотрудник Таможенной службы, являвшийся фином бывшего замминистра, вымогал и получил от одного из граждан 60 тысяч евро, заявляя, что через своего родственника может повлиять на прокуроров, чтобы они прекратили уголовное преследование по делу, в котором заявитель обвинялся в изготовлении и сбыте поддельных банковских карт.

Назначен по предложению Дорина Речана

16 мая 2013 года правительство Республики Молдова назначило Вячеслава Чебана заместителем министра внутренних дел по предложению Дорина Речана, который был тогда главой МВД.